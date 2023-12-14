ВИДЕО | Эстония подготовила новый пакет помощи Украине на 80 млн евро. Правительство рассказало о новых решениях

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Министр внутренних дел начал, как он сам сказал, с „хороших новостей“: в Южной Эстонии на год раньше закончилось строительство сорокакилометрового участка границы. „Это очень важно для Эстонии и остального мира. На месте было много иностранных журналистов, которых интересовало строительство восточной границе в Европе“, — отметил Ляэнеметс.

Elektrilevi направил все ресурсы на устранение перебоев с электричеством, которые возникли из-за большого количества снега, повалившего деревья на линии электропередач. Больше о ситуации читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

На заседании правительство приняло ряд решений. Например, утвердило повышение стоматологических компенсаций. На прожиточные пособия местным самоуправлениям выделено дополнительно полмиллиона евро.

Правительство должно со всей серьезностью отнестись к запланированной учителями забастовке. „Попытаемся ее предотвратить“, — сказал Ляэнеметс. По его словам, переговоры с учителями продолжатся.

Певкур в свою очередь отметил, что сейчас Россия пытается обернуть в свою пользу ближневосточный конфликт. Он представил подготовленный Министерством обороны стратегический документ о пути Украины к победе и поражению России. Каллас представит этот документ партнерам на саммите. Международная ситуация в ближайшие 12 месяцев будет критической с точки зрения сохранения динамики поддержки Украины. Эстония должна быть готова помогать Украине в течение длительного времени. „Чтобы слова не расходились с делом, мы утвердили новый пакет помощи Украине, который составляет почти 0,25% от ВВП. Объем пакета существенный, около 80 млн евро, — сообщил министр. — Он включает в себя большое количество „Джавелинов“, пулеметов, боеприпасов, водной и наземной техники, специального водолазного снаряжения, о котором нас попросили. Сегодня я буду говорить по телефону с министром обороны Украины. В детали я вдаваться не буду, надеюсь, вы понимаете“.