Перебои с электричеством нарушили учебный процесс в школах

По словам директора школы Пайсту и основной школы Хеймтали Ээро Метсвахи , как правило, электричество в учебных заведениях отключается уже утром. „Мы сообщаем об этом через Stuudium (электронный канал общения - прим.), и родители не приводят детей в школу“, - пояснил он. Метсвахи добавил, что с сентября в школе Пайсту четыре раза отключали электричество.

Иногда случается, что электричество отключается посреди дня. „Утром дети пришли в школу Хеймтали, и электричество отключилось, - сказал Метсвахи. - Ожидаемое время восстановления было около часа дня, я понял, что у нас нет выбора, и нам пришлось отправить их домой“.