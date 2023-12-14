14.12.2023, 08:05
Перебои с электричеством нарушили учебный процесс в школах
ФОТО: | Delfi Meedia
В разгар общеэстонского кризиса с отключением электроэнергии больше всего проблем наблюдается в Вильянди, где в среду днем без электричества остались более двух тысяч человек. По словам директора школы Вильянди, отключение электроэнергии мешает работе школ и детских садов и учиться дома дети не могут.
По словам директора школы Пайсту и основной школы Хеймтали Ээро Метсвахи, как правило, электричество в учебных заведениях отключается уже утром. „Мы сообщаем об этом через Stuudium (электронный канал общения - прим.), и родители не приводят детей в школу“, - пояснил он. Метсвахи добавил, что с сентября в школе Пайсту четыре раза отключали электричество.