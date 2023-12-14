Новости Эстонии
14.12.2023, 08:05

Перебои с электричеством нарушили учебный процесс в школах

 
Заснеженные линии электропередач.
Заснеженные линии электропередач.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В разгар общеэстонского кризиса с отключением электроэнергии больше всего проблем наблюдается в Вильянди, где в среду днем ​​без электричества остались более двух тысяч человек. По словам директора школы Вильянди, отключение электроэнергии мешает работе школ и детских садов и учиться дома дети не могут.

По словам директора школы Пайсту и основной школы Хеймтали Ээро Метсвахи, как правило, электричество в учебных заведениях отключается уже утром. „Мы сообщаем об этом через Stuudium (электронный канал общения - прим.), и родители не приводят детей в школу“, - пояснил он. Метсвахи добавил, что с сентября в школе Пайсту четыре раза отключали электричество.

Иногда случается, что электричество отключается посреди дня. „Утром дети пришли в школу Хеймтали, и электричество отключилось, - сказал Метсвахи. - Ожидаемое время восстановления было около часа дня, я понял, что у нас нет выбора, и нам пришлось отправить их домой“.

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