Энергетик о перебоях в электроснабжении во время снегопада: наша проблема - старая инфраструктура

Игорь Крупенский считает, что в контексте модернизации критической инфраструктуры стоит учесть два важных аспекта. „Во-первых, новые сети, как правило, проектируются под землей, что делает их более устойчивыми к воздействию факторов окружающей среды, а также к вандализму и другим проблемам. Перенос кабелей и линий под землю обеспечивает дополнительную защиту от погодных аномалий и увеличивает надежность энергоснабжения, - комментирует доктор наук. - Однако в то же время в Эстонии существует много старой инфраструктуры, в основном, линий электропередач, которые все еще находятся над землей, на опорах и столбах. В случае штормов, сильного ветра, снегопадов и падения деревьев, такие линии могут подвергаться повреждениям, что может привести к отключению электропитания для множества потребителей“.

Крупенский отмечает, что важно продолжать работать над модернизацией и укреплением критической инфраструктуры, включая перенос линий под землю и внедрение современных технологий защиты. „Это позволит уменьшить риски перебоев в электроснабжении и обеспечить более надежные условия жизни для граждан в будущем“.

Сильный снегопад 12 декабря стал причиной масштабных отключений электроэнергии во многих частях Эстонии, из-за сильного снегопада в нескольких районах волости Рыуге также была нарушена мобильная связь.

По всей Эстонии без электричества остались более 16 000 человек. Больше всего неполадок зафиксировано в Валгамаа, Вырумаа и Вильяндимаа. Самая критическая ситуация сложилась в Вильянди. Линии электропередачи остались целыми только в Ида-Вирумаа, где по состоянию на утро среды отключений не было. От отключения электроэнергии на Сааремаа пострадал один человек, на Хийумаа и в Ярвамаа электричество пропало у менее 100 человек. Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм объяснил, что в перебоях виноват мокрый и тяжелый снег на ветвях деревьев и линиях электропередач.

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