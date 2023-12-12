ФОТО | Сильные снегопады привели в Эстонии к массовым перебоям в подаче электричества

По данным Elektrilevi, начавшийся в ночь на 12 декабря сильный снегопад стал причиной нескольких отключений электроэнергии, наиболее масштабные аварии наблюдаются в Юго-Восточной Эстонии, Харьюмаа, Пярнумаа и Вильяндимаа, и, по состоянию на вечер вторник, около 9500 клиентов остались без электричества.

Председатель правления компании Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что бригады предприятия постоянно устраняют неисправности на линиях, но новые и даже более крупные деревья падают и снова вызывают перебои, пишет rus.err.

„Сегодня более 200 человек в две смены устраняют неисправности, вызванные сильным снегопадом. В Харьюмаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пылвамаа мы сегодня устраним возникшие неисправности в сети среднего напряжения, в Пярнуском и Рапласком уездах - в течение следующего дня, в Валгамаа, Вильяндиском и части Вырумаа работы по восстановлению напряжения могут идти до четверга. Вместе с нашими партнерами мы сделаем все возможное, чтобы устранить неисправности как можно скорее“, - сказал Хярм.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.