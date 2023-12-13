По всей Эстонии без электричества остались более 16 000 человек(2)
На карте отключений электроэнергии Elektrilevi видно, что по состоянию на утро среды, 13 декабря, без электричества оставалось 16 132 человека.
Больше всего неполадок зафиксировано в Валгамаа, Вырумаа и Вильяндимаа. Самая критическая ситуация сложилась в Вильянди, где 3895 человек не могут зарядить свои телефоны и включить лампы. По состоянию 11 часов утра в данном районе были зарегистрированы 32 поломки.
Линии электропередачи остались целыми только в Ида-Вирумаа, где по состоянию на утро среды отключений не было. От отключения электроэнергии на Сааремаа пострадал один человек, на Хийумаа и в Ярвамаа электричество пропало у менее 100 человек.
Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм объяснил во вторник, что в перебоях виноват мокрый и тяжелый снег на ветвях деревьев и линиях электропередач. „Если изначально на линии падали более слабые деревья и ветки, то по мере продолжения снегопада на линии стали падать уже крупные деревья с расстояния более 10 метров, ломая столбы и разрывая провода“, — сказал Хярм.
„Сложилась ситуация, когда бригады в режиме нон-стоп устраняют неисправности на линиях, но новые, еще более крупные деревья ломаются и снова вызывают перебои“, — добавил он.
Хярм заверил, что неполадки в Пярнумаа и Рапламаа будут устранены в среду. Устранение неисправностей в Валгамаа, Вильяндимаа и части Вырумаа может затянуться до четверга. Во вторник состоялось заседание кризисной комиссии Elektrilevi, на котором обсуждались способы скорейшего решения проблем с электричеством.
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