По всей Эстонии без электричества остались более 16 000 человек

Больше всего неполадок зафиксировано в Валгамаа, Вырумаа и Вильяндимаа. Самая критическая ситуация сложилась в Вильянди, где 3895 человек не могут зарядить свои телефоны и включить лампы. По состоянию 11 часов утра в данном районе были зарегистрированы 32 поломки.

Линии электропередачи остались целыми только в Ида-Вирумаа, где по состоянию на утро среды отключений не было. От отключения электроэнергии на Сааремаа пострадал один человек, на Хийумаа и в Ярвамаа электричество пропало у менее 100 человек.

Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм объяснил во вторник, что в перебоях виноват мокрый и тяжелый снег на ветвях деревьев и линиях электропередач. „Если изначально на линии падали более слабые деревья и ветки, то по мере продолжения снегопада на линии стали падать уже крупные деревья с расстояния более 10 метров, ломая столбы и разрывая провода“, — сказал Хярм.

„Сложилась ситуация, когда бригады в режиме нон-стоп устраняют неисправности на линиях, но новые, еще более крупные деревья ломаются и снова вызывают перебои“, — добавил он.

Хярм заверил, что неполадки в Пярнумаа и Рапламаа будут устранены в среду. Устранение неисправностей в Валгамаа, Вильяндимаа и части Вырумаа может затянуться до четверга. Во вторник состоялось заседание кризисной комиссии Elektrilevi, на котором обсуждались способы скорейшего решения проблем с электричеством.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.