ВИДЕО | Правительство рассказало о повышении зарплат учителям, проблемах с электроснабжением и урезании бюджета

Маргус Цахкна начал с игривой ноты: он сказал, что в окрестностях Рийгикогу и Дома Стенбока уже разгуливает Дед Мороз.

„В последнее время идут дебаты, существует Дед Мороз или нет, мы выяснили, что существует. Пусть это будет официальной позицией правительства“, - так Цахкна тонко уколол премьер-министра Каю Каллас, добавив к своей речи предрождественские пожелания всему народу Эстонии.

Затем Цахкна перешел к повестке дня. Он сообщил, что правительство приняло 16 решений, наиболее важные из них - с 1 января повысится нижняя ставка зарплат педагогам школ и гимназий, которая составит 1803 евро в месяц. Соответственно, средняя зарплата учителей составит 2130 евро в месяц.

Цахкна также упомянул, что принято решение более чем в три раза расширить полигон Сиргала в Ида-Вирумаа.

Также он коснулся помощи Украине и санкций, направленных против российской военной машины и вопросов экономии в контексте госбюджета, подчеркнув, что открытого диалога о финансовых проблемах государства не избежать.

Ляэнеметс рассказал об учениях по защите границ Frontex и о том, насколько в целом важно защищать свои границы.

Была затронута тема миграционного давления - как с юга, так и с восточных границ Европы, поскольку в Еврокомиссии недавно одобрили Пакт о миграции. Его суть - если в одной стране создается миграционная угроза, то на помощь приходят остальные члены ЕС.

Самая важная тема перед Рождеством - в домах Эстонии не всегда безопасно, т.к. возрастает количество случаев семейного насилия. В предрождественские и предновогодние дни их число удваивается, и даже утраивается. Министр призвал к разумному потреблению алкоголя в праздники.

Вырклаэв рассказал о том, что Эстония получила 100% фондовых европейских денег, осталось 10 дней завершить незаконченные проекты. На 2024 год утвердили дополнительные типы бюджета.

Также Вырклаэв коснулся вопросов энергетической политики, в том числе частичной приватизации Elektrilevi и проблем перебоев с электроэнергией в стране.

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