ВИДЕО | Минимальная зарплата вырастет до 820 евро, Эстония планирует изменить Закон об иностранцах. Правительство рассказало о новых решениях

Министр Кристина Каллас также отметила результаты теста PISA: „История нашего успеха во многом связана с нашими учителями. Хороших результатов в Эстонии достигают не только отдельные ученики, но зачастую весь класс выше среднего. О нашей силе в результатах PISA свидетельствует и тот факт, что независимо от того, где живут наши ученики и какую школу они посещают, их успеваемость все равно выше среднего. Поэтому по-прежнему можно сказать, что получить хорошее образование можно независимо от того, где вы живете“.

Также Каллас сообщила, что c 1 января минимальная почасовая оплата труда вырастет до 4,86 евро, а минимальная месячная зарплата при полной занятости до 820 евро.

„Благодаря госбюджету нам удалось улучшить состояние государственных финансов почти на 500 млн евро. Мы также направим значительные суммы на инвестиции для реализации, например, зеленой реформы. Кроме того, существенные объемы средств будут направлены на государственную оборону и безопасность“, — сообщила Каллас.

Что касается государственного бюджета, то в настоящее время он находится в Рийгикогу на рассмотрении на завершающей стадии. „Поскольку законопроект застопорился из-за обструкции, мы были вынуждены привязать его, как и все другие, к вотуму доверия. Принятие государственного бюджета важно для обеспечения безопасности и инвестиций в различные реформы, — сказала Каллас. — Если мы не приведем госбюджет в порядок сейчас, то в будущем будет еще сложнее. Мы делаем первые шаги на пути к этому, но чем дольше откладывать вещи, тем более болезненными будут сокращения или связанные с налогами решения в будущем“.

В свете этого вопрос зарплат учителей кажется еще более важным. Относительно 8 млн евро вышла небольшая неразбериха, признала Каллас. Читайте об этом ЗДЕСЬ .

В самом начале Кая Каллас поздравила учителей с результатами теста PISA, которые были обнародованы позавчера. Эстония занимает лидирующие позиции, и это большое достижение, отметила премьер-министр. Более подробно о результатах теста читайте ЗДЕСЬ .

„Что касается восьми миллионов, то политическая договоренность имеется, это будет сделано. Вопрос лишь в процедуре, и мы сейчас ищем пути решения. Уточню еще, поскольку в СМИ была разная информация: эти восемь миллионов пойдут на повышение минимальной зарплаты учителям, а не в фонд дифференциации“.

Ляэнеметс в свою очередь сообщил, что сегодня утром многие эстонские школы опять получили спам-письма с угрозами взрыва, как в октябре. Такие же письма получили уже вчера в Литве. „Речь идет об очередной гибридной атаке на страны Балтии“, — сказал министр.

Также, по его словам, сейчас идет обсуждение предложений по изменению Закона об иностранцах. „В кабинете обсудим предложения о поправках к закону об иностранцах, цель которых – изменить регуляцию по пребыванию и работе иностранцев в Эстонии. Мы планируем принять меры по усилению потенциала миграционного контроля и хотим дать более четкие и лучшие рекомендации о том, кто может жить и работать в Эстонии“.

В качестве одной из мер предлагается составить список стран, чтобы работодатели знали, людей из каких государств в Эстонии ждут больше, а каких меньше. Еще один важный момент — развитие и строительство приграничной инфраструктуры. „Утверждения о том, что строительство застопорилось, не соответствуют действительности, поскольку строительство приграничной инфраструктуры просто занимает больше времени“, — отметил министр.

Последним выступил министр юстиции Лаанет, который сообщил, что на сегодняшнем заседании кабинета министров было решено, что Эстония денонсирует договор о юридической помощи между Россией и Эстонией. Министерству иностранных дел поручили как можно быстрее вынести этот вопрос на утверждение в правительство, чтобы далее можно было направить его в Рийгикогу. Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

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