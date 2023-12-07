07.12.2023, 11:35
Страсти не утихают. Кристина Каллас: „Утверждение реформистов не соответствует действительности“(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр образования и науки отреагировала на прозвучавшие в публикациях Delfi и EPL обвинения в том, что она не смогла вовремя достичь договоренности о внесении в госбюджет 8 млн евро для повышения минимальной заработной платы учителей.
„Утверждение Партии реформ о том, будто у меня не было договоренности об этих восьми миллионах, не соответствует действительности. Это просто нападки на меня“, — сказала Кристина Каллас. По ее словам, договоренность имелась, а вместе с министром финансов Мартом Вырклаэвом было подготовлено соответствующее заседание правительства в дистанционном формате.