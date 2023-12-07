Новости Эстонии
07.12.2023, 11:35

Страсти не утихают. Кристина Каллас: „Утверждение реформистов не соответствует действительности“

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Министр образования и науки отреагировала на прозвучавшие в публикациях Delfi и EPL обвинения в том, что она не смогла вовремя достичь договоренности о внесении в госбюджет 8 млн евро для повышения минимальной заработной платы учителей.

„Утверждение Партии реформ о том, будто у меня не было договоренности об этих восьми миллионах, не соответствует действительности. Это просто нападки на меня“, — сказала Кристина Каллас. По ее словам, договоренность имелась, а вместе с министром финансов Мартом Вырклаэвом было подготовлено соответствующее заседание правительства в дистанционном формате.

„Затем между [руководителем канцелярии премьер-министра] Герритом Мяэсалу и [председателем социал-демократов] Лаури Ляэнеметсом произошел непонятный разговор, в результате которого Геррит отменил заседание“, — сказала министр образования. — Заниматься урегулированием последствий этого телефонного разговора приходится уже несколько дней. Нельзя так просто отменять вещи, когда известно, что это срочный вопрос“.

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