Глава МИД ЭР: Эстония расторгнет договор с Россией о правовой помощи(15)
Правительство приняло решение расторгнуть с Россией договор о правовой помощи и дать Министерству иностранных дел поручение подготовить и внести в Рийгикогу соответствующий законопроект.
„До тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины, мы должны продолжить усилия по изоляции россиян на международной арене и сохранять двусторонние отношения между Эстонией и Россией лишь на абсолютно необходимом минимальном уровне“, - пояснил причину расторжения договора министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна.
„Наша цель — расторгнуть договор при первой возможности, потому что позиция Эстонии состоит в том, что мы не сотрудничаем с агрессором“, - сказал глава МИД.
При обычных условиях договор был бы автоматически продлен в 2025 году.
При прекращении действия договора правовое сотрудничество с Россией в будущем будет осуществляться так же, как оно осуществляется со всеми третьими странами.
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