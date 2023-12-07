Глава МИД ЭР: Эстония расторгнет договор с Россией о правовой помощи

„До тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины, мы должны продолжить усилия по изоляции россиян на международной арене и сохранять двусторонние отношения между Эстонией и Россией лишь на абсолютно необходимом минимальном уровне“, - пояснил причину расторжения договора министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна.

„Наша цель — расторгнуть договор при первой возможности, потому что позиция Эстонии состоит в том, что мы не сотрудничаем с агрессором“, - сказал глава МИД.

При обычных условиях договор был бы автоматически продлен в 2025 году.

При прекращении действия договора правовое сотрудничество с Россией в будущем будет осуществляться так же, как оно осуществляется со всеми третьими странами.

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