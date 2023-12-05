ВИДЕО | Стали известны результаты теста PISA: эстонские дети лидируют по математике, чтению и естественным наукам

Руководитель международных исследований Департамента по делам образования и молодежи Гунда Тире сказала, что впервые в истории исследований PISA по математике был зафиксирован спад на 10 пунктов. В некоторых областях произошло снижение на 20 пунктов. По ее словам, причина кроется не только в пандемии коронавируса, поскольку падение началось раньше.

Вместе с тем, исследование выявило и ряд недостатков. По словам Каллас, одной из проблем является растущий дефицит квалифицированных учителей. Также возросло образовательное неравенство, обусловленное социально-экономическим положением. „Для тех, кто достигал более высоких результатов, например, в математике, влияние их бэкграунда не сильно изменилось. Но у тех, кто получал более низкие результаты, влияние их социально-экономического положения возросло“, — пояснила министр.

Также, согласно данным опроса, эстонские ученики считают, что интеллектуальные способности – дело рук самого человека, то есть для получения хороших результатов нужно самому прилагать усилия. „Они самостоятельны, то есть чувствуют, что могут сами формировать процесс обучения и осознают ответственность за свои результаты“, — отметила Каллас.

Кроме того, в ходе опроса PISA у учащихся спрашивали об их удовлетворенности школой и жизнью в целом. Результаты показали, что эстонские ученики в основном довольны и чувствуют себя в школе безопасно. У мальчиков уровень удовлетворенности выше, чем у девочек, а удовлетворенность учащихся эстоноязычных школ выше, чем учащихся русскоязычных.

Эстонские ученики находятся на вершине по знаниям и навыкам наряду со странами Азии. „В мировом сравнении мы занимаем 7-8 места по математике, 2-9 места по чтению и 4-8 места по естественным наукам. Эстония – первая страна, которая следует за азиатскими государствами“, – сказала Каллас.

„В математике мы делим 1 и 2 места со Швейцарией. В чтении мы тоже делим 1 и 2 места, но с Ирландией. По естественным наукам эстонские ученики находятся на первом месте“, — рассказала министр образования Кристина Каллас . В то же время, признала она, по сравнению с результатами 2018 года все страны потеряли баллы, хотя в Эстонии спад был меньше, и это показывает, что наш сектор образования смог хорошо адаптироваться к условиям пандемии.

„Тест PISA является хорошим показателем для учителя математики. Если сравнить с 2012 годом, то можно увидеть, каковы знания детей, например, по алгебре. Мы видим, что с преподаванием математики что-то произошло, потому что если в 2012 году у нас были прочные базовые знания, то в этот раз результаты иные. Необходимо выяснить, почему это случилось“, — сказала Тире.

Советник по управлению образованием и педагогической политикой Мэй Китсинг сказала, что по результатам исследования можно сделать выводы о периоде пандемии. Например, ученики признались, что во время пандемии, когда школы были закрыты и им приходилось учиться дистанционно, они занимались меньше. По мнению Китсинг, нужно подумать, что делать в подобных ситуациях в будущем.

Учеников спросили и об их будущем. Оказалось, что ученики с лучшими результатами ставят перед собой более высокие цели, что побуждает их и больше учиться. Карьерные ожидания различались как в зависимости от пола, так и социально-экономического происхождения. Самыми популярными профессиями были IT-специалист, врач и психолог.

В эстонских школах тест прошли более 6000 учеников

В рамках исследования PISA учащиеся проходили компьютерный тест по математике, естественным наукам, функциональному чтению и творческому мышлению. Кроме того, ученики ответили на вопросы о себе. Анкету заполнили и директора школ.

Весной 2022 года 6392 ученика из 196 школ Эстонии приняли участие в тесте PISA, который состоял из заданий по математике, чтению, естественным наукам и творческому мышлению. Акцент в этот раз был сделан на математике.

Всего тест прошли 690 000 учеников из 81 страны или экономического региона. Во всех странах-участницах результаты исследования были опубликованы одновременно.

PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) — это международный образовательный опрос, в ходе которого проверяются знания и умений детей в возрасте 15 лет в области математики, естественных наук и функционального чтения. Исследование организовано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и проводится каждые три года.

Каждый раз выделается одна основная область, а в двух других областях знания измеряются в меньшем объеме. Изначально данное исследование планировалось провести в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на год.

К настоящему моменту проведено восемь исследований PISA. Эстония участвует с 2006 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.