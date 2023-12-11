ФОТО | Лучшими футболистами Эстонии впервые стали Карол Метс и Лизетт Таммик
На традиционном футбольном гала-мероприятие в концертном зале „Эстония“, где были вручены награды лучшим игрокам и тренерам, защитник Карол Метс впервые был удостоен звания футболиста года среди мужчин.
В голосовании Метс обогнал Йоонаса Тамма и Маркуса Поома. Метс, отпраздновавший в этом году свое 30-летие, был опорой оборонительной линии сборной Эстонии в отборочных матчах чемпионата Европы: всего он принял участие в 7 матчах сборной и во всех отыграл без замен, пропустив лишь матч с Азербайджаном. из-за перебора желтых карточек. В январе Метс присоединился к клубу Второй немецкой Бундеслиги „Санкт-Паули“, который на данный момент идет без поражений и занимает в турнирной таблице первое место.
Результаты голосования:
1. Карол Метс 212 очка (68 человек поставили защитника в своих анкетах на первое место), 2. Йоонаса Тамм 48 очка, 3. Маркус Поом 42 очка (1 человек поставил его в своей анкете на первое место), 4. Карл Якоб Хейн 38 очка (2), 5. Маттиас Кяйт 35 очков (1), 6. Максим Паскочи 32 очка, 7. Константин Васильев 21 очко (1), 8. Рауно Саппинен 11 очков (2), 9. Хенри Аниер 6 очка (1), 10. Мартин Веткаль 3 очка.
Награду „Тренер года“ получили главные тренеры таллиннского „Калева“ Айвар Аннисте и Даниэль Мейел, которые в этом году привели команду к историческому результату. „Калев“ завершил сезон в Высшей лиги на третьем месте и завоевал бронзовые медали. Этот результат позволяет клубу впервые сыграть в отборочном этапе еврокубков.
Впервые лучшей футболисткой года была признана нападающая женской сборной Эстонии и таллиннской „Флоры“ Лизетт Таммик.
В этом году 25-летняя Таммик провела в составе женскую сборной Эстонии 12 матчей, выйдя на поле во всех из них в стартовом составе и забив в общей сложности восемь голов. Таммик также провела успешный год на клубном уровне, выиграв с таллиннской „Флорой“ чемпионат Эстонии, Суперкубок страны и серебро Балтийской лиги. В женской Высшей лиги Таммик забила 20 голов и разделила 3-5 место в списке лучших бомбардиров лиги. В отборочном раунде женской Лиги чемпионов в сентябре Таммик сыграла в двух матчах и забила два гола.
Второй год подряд лучшим игроком Высшей лиги признан полузащитник таллиннской „Флоры“ Константин Васильев, опередивший полузащитников таллиннской „Левадии“ Эрнеста Аджири и Михкеля Айнсалу.
В минувшем сезоне Высшей лиги Васильев провел 32 матча в составе „Флоры“ и помог команде завоевать 15-й чемпионский титул, опередив ближайших соперников - таллиннскую „Левадию“ - на два очка. Забив 14 голов, Васильев стал лучшим бомбардиром команды и занял второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Полузащитник отдал 15 результативных передач, что является лучшим показателем в лиге.
Кроме того, на гала-мероприятии были названы лучшие игроки в каждой линии прошедшего сезона Высшей лиги. Лучший вратарь – Карл Андре Валлнер („Левадия“), лучший защитник Бурама Фомба („Левадия“), лучший полузащитник Константин Васильев („Флора“), лучший нападающий Мерлин Молло Бессала („Левадия“). Лучшим бомбардиром лиги стал Тристан Коскор (Нарва „Транс“) с 16 голами, больше всего голевых передач (15) отдал Васильев, который также был признан самым результативным игроком лиги. Лучший игрок лиги среди юношей до 21 года — Молло Бессала.
Голосование за лучшего игрока Высшей-лиги 2023 года:
1. Константин Васильев 22 очка (6 человек поставил его в своей анкете на первое место), 2. Эрнест Аджири 8 очков (2), 3. Михкеля Айнсалу 5 очков, 4. Мерлин Молло Бессала 4 очка, 5. Бурама Фомба 3 очка (1), 6. Андре Фролов 3 очка, 7.–9. Тил Мавретич 2 очка, 7.–9. Расмус Пеэтсон 2 очка, 7.–9. Фелипе Фелисио 2 очка.
Нападающая таллиннского клуба „Флора“ Лизетта Таммик была признана лучшим игроком сезона в женской Высшей лиги, опередив Мари-Лийс Лиллемяэ и Катрин Саулюс.
В минувшем сезоне женской Высшей лиги Таммик провела за „Флору“ 24 матча и помогла команде завоевать чемпионский титул, опередив ближайших соперников на 21 очко. С 20 голами Таммик занимает 3-5-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Кроме того, были выбраны лучшие футболистки на каждой линии. Лучшим вратарем является Кейти Круусманн ( Таммека“ Тарту), лучший защитник Сирет Ряэмет („Флора“), лучший полузащитник Яаника Волков („Флора“) и лучший нападающий Кристина Теерн („Флора“). Лучшим бомбардиром женской Высшей лиги стала Кристина Терн, забившая 30 мячей.
Защитник национальной сборной и швейцарского клуба „Грасхоппера“ Максим Паскочий впервые был назван лучшим молодым игроком года.
20-летний Максим Паскочий дебютировал в мужской сборной два года назад, а в этом году он выходил на поле в составе основной сборной в восьми матчах и во всех них выходил в стартовом составе, отыграв без замен. В этом году Паскочий также сделал большой шаг в своей клубной карьере, перейдя в клуб швейцарского чемпионата „Грасхоппер“ из академии английского „Тоттенхэма“. После подписания контракта в сентябре он выходил на поле в составе нового клуба в восьми матчах.
Лийз Мерисалу, футболистка женской национальной сборной и тартуской „Таммеки“, была признана лучшей молодой футболисткой.
21-летняя Мерисалу дебютировала в женской сборной в 2018 году, а в этом году сыграла за сборную в десяти матчах и забила один гол. Мерисалу, игрок тартуского „Таммеки“, приняла участие в 24 матчах женской Высшей лиги и забила 20 голов. С этим результатом она делит 3-5 место в списке лучших бомбардиров лиги. Женская команда „Таммеки“ после успешного сезона завоевала бронзовые медали. Ранее Мерисалу была признана лучшей молодой футболисткой в 2021 году.
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