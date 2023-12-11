ФОТО | Лучшими футболистами Эстонии впервые стали Карол Метс и Лизетт Таммик

В голосовании Метс обогнал Йоонаса Тамма и Маркуса Поома. Метс, отпраздновавший в этом году свое 30-летие, был опорой оборонительной линии сборной Эстонии в отборочных матчах чемпионата Европы: всего он принял участие в 7 матчах сборной и во всех отыграл без замен, пропустив лишь матч с Азербайджаном. из-за перебора желтых карточек. В январе Метс присоединился к клубу Второй немецкой Бундеслиги „Санкт-Паули“, который на данный момент идет без поражений и занимает в турнирной таблице первое место.

Результаты голосования:

1. Карол Метс 212 очка (68 человек поставили защитника в своих анкетах на первое место), 2. Йоонаса Тамм 48 очка, 3. Маркус Поом 42 очка (1 человек поставил его в своей анкете на первое место), 4. Карл Якоб Хейн 38 очка (2), 5. Маттиас Кяйт 35 очков (1), 6. Максим Паскочи 32 очка, 7. Константин Васильев 21 очко (1), 8. Рауно Саппинен 11 очков (2), 9. Хенри Аниер 6 очка (1), 10. Мартин Веткаль 3 очка.

Награду „Тренер года“ получили главные тренеры таллиннского „Калева“ Айвар Аннисте и Даниэль Мейел, которые в этом году привели команду к историческому результату. „Калев“ завершил сезон в Высшей лиги на третьем месте и завоевал бронзовые медали. Этот результат позволяет клубу впервые сыграть в отборочном этапе еврокубков.

Впервые лучшей футболисткой года была признана нападающая женской сборной Эстонии и таллиннской „Флоры“ Лизетт Таммик.

В этом году 25-летняя Таммик провела в составе женскую сборной Эстонии 12 матчей, выйдя на поле во всех из них в стартовом составе и забив в общей сложности восемь голов. Таммик также провела успешный год на клубном уровне, выиграв с таллиннской „Флорой“ чемпионат Эстонии, Суперкубок страны и серебро Балтийской лиги. В женской Высшей лиги Таммик забила 20 голов и разделила 3-5 место в списке лучших бомбардиров лиги. В отборочном раунде женской Лиги чемпионов в сентябре Таммик сыграла в двух матчах и забила два гола.