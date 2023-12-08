ОФИЦИАЛЬНО | Хэберли остается главным тренером сборной Эстонии, Хенн и Линдпере — новые помощники тренера

Мужская сборная Эстонии по футболу начнет 2024 год домашним матчем со Швецией в январе, а затем в марте проведет матч плей-офф с Польшей за место в финальной части чемпионата Европы. В июне состоится Кубок Балтии, а осенью начнется новый сезон Лиги наций.

На прошедшем сегодня заседании правления Эстонского футбольного союза (ЭФС) главный тренер мужской сборной Томас Хэберли подвел итоги прошедшего года и представил видение будущего. Правление поддержало предложения Хэберли об изменениях, главным из которых является назначение Хенна и Линдпере на должности помощников тренера. Март Поом и швейцарец Михаэль Мюллер продолжают работать помощниками тренера, Антс Яаксон - видеоаналитиком.

Главный тренер мужской сборной Томас Хэберли считает новых помощников тренера сильным дополнением. „Я слежу за деятельностью Юргена с 2019 года и ценю его как молодого и талантливого тренера. Он открыт и готов учиться. Сильная сторона Линдпере в том, что он опытный бывший игрок сборной и является хорошим дополнительным связующим звеном между тренерами и игроками“, - сказал Хэберли.

По словам президента ЭФС Айвара Похлака, правление футбольного союза поддерживает идею главного тренера мужской сборной о новых помощниках тренера. „На текущем этапе мы доверяем главному тренеру, его помощникам и игрокам. В то же время мы поддерживаем продолжение уже начавшийся смены поколений. Помимо прочего, на сегодняшнем заседании правления мы сосредоточились на том, как лучше всего поддержать подготовку всей мужской сборной перед плей-офф“, - сказал Похлак.