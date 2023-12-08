ОФИЦИАЛЬНО | Хэберли остается главным тренером сборной Эстонии, Хенн и Линдпере — новые помощники тренера
Эстонский футбольный союз объявил, что швейцарский специалист Томас Хэберли продолжит работать в качестве главного тренера сборной. К тренерскому штабу присоединятся самый успешный тренер Эстонии последних лет Юрген Хенн и легенда сборной Йоэль Линдпере.
Мужская сборная Эстонии по футболу начнет 2024 год домашним матчем со Швецией в январе, а затем в марте проведет матч плей-офф с Польшей за место в финальной части чемпионата Европы. В июне состоится Кубок Балтии, а осенью начнется новый сезон Лиги наций.
На прошедшем сегодня заседании правления Эстонского футбольного союза (ЭФС) главный тренер мужской сборной Томас Хэберли подвел итоги прошедшего года и представил видение будущего. Правление поддержало предложения Хэберли об изменениях, главным из которых является назначение Хенна и Линдпере на должности помощников тренера. Март Поом и швейцарец Михаэль Мюллер продолжают работать помощниками тренера, Антс Яаксон - видеоаналитиком.
Главный тренер мужской сборной Томас Хэберли считает новых помощников тренера сильным дополнением. „Я слежу за деятельностью Юргена с 2019 года и ценю его как молодого и талантливого тренера. Он открыт и готов учиться. Сильная сторона Линдпере в том, что он опытный бывший игрок сборной и является хорошим дополнительным связующим звеном между тренерами и игроками“, - сказал Хэберли.
По словам президента ЭФС Айвара Похлака, правление футбольного союза поддерживает идею главного тренера мужской сборной о новых помощниках тренера. „На текущем этапе мы доверяем главному тренеру, его помощникам и игрокам. В то же время мы поддерживаем продолжение уже начавшийся смены поколений. Помимо прочего, на сегодняшнем заседании правления мы сосредоточились на том, как лучше всего поддержать подготовку всей мужской сборной перед плей-офф“, - сказал Похлак.
Юрген Хенн - бывший главный тренер таллиннского футбольного клуба „Флора“. Он тренировал команду в общей сложности 11 лет, последние пять - в качестве главного тренера. Хенн привел „Флору“ к четырем чемпионским титулам, а в 2021 году она стала первым эстонским клубом, квалифицировавшимся в групповой этап Лиги конференций. Хенн также является обладателем четырех премий „Тренер года“, которые он получал четыре года подряд с 2019 по 2022 год. С 2020 года Хенн обладает тренерской лицензией UEFA Pro.
Йоэль Линдпере — легендарный бывший игрок национальной сборной, который представлял мужскую сборную с 1999 по 2016 год, провел в общей сложности 107 матчей и забил в общей сложности 7 голов. За свою игровую карьеру из всех эстонских клубов дольше всего он играл за „Флору“ и в ее составе становился чемпионом Эстонии в 2002 и 2003 годах. Кроме того, за свою карьеру он представлял клубы Болгарии, Норвегии, США и Чехии. После завершения игровой карьеры в 2016 году Линдпере работал спортивным директором таллиннского клуба „Калев“. С 2020 года Линдпере обладает тренерской лицензией УЕФА Pro.
В 2022 году Эстония выиграла свою группу Лиги наций, что дало ей возможность сыграть плей-офф, чтобы попасть в финальную часть чемпионата Европы. Полуфиналы плей-офф состоятся 21 марта, и Эстония сыграет с Польшей, а в случае успеха их соперником станет Уэльс или Финляндия. Команда, выигравшая финальный матч, попадает в финальную часть чемпионата Европы, где будет играть в одной группе с Нидерландами, Австрией и Францией.
Новый сезон Лиги наций начнется осенью, и Эстония будет выступать в Лиге C, поднявшись на ступень выше благодаря победе в Лиге D. Соперники Эстонии в Лиге наций определятся в результате жеребьевки 8 февраля.
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