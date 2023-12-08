Лучший бомбардир чемпионата Эстонии Тристан Коскор покинул нарвский „Транс“

Об этом 28-летний футболист, забивший в прошлом сезоне 16 голов в Премиум-лиге, рассказал газете Õhtuleht, пишет портал Soccernet.ee.

По словам Коскора, он не торопится с выбором нового клуба, но в то же время и не хотел бы оставлять его на самый последний момент, надеясь в том числе на трудоустройство за границей.

На счету Тристана Коскора в прошлом сезоне оказалось ровно половина голов нарвской команды в чемпионате Эстонии, которая завершила первенство на восьмой строчке.

Всего Тристан Коскор принял участие в 33 матчах „Транса“ из 36. Вместе с командой в июне он выиграл Кубок Эстонии.

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