На вершину списка самых богатых бизнесменов Эстонии вновь вернулись прежние лидеры

Если в прошлом году совокупная стоимость активов первой сотни ТОПа богачей составляла примерно 15,3 млрд евро, то в рейтинге 2023 года эта сумма увеличилась почти на 17% до 17,9 млрд евро.

Аналогичная тенденция наблюдается и в ТОПе-500 в целом: активы богатейших людей Эстонии выросли за год в общей сложности примерно на 14% до 27,6 млрд евро.

Порог входа в ТОП-500 также увеличился: если в 2021 году для того, чтобы попасть в рейтинг Äripäev, стоимость активов должна была составлять по меньшей мере 9,4 млн евро, в 2022 году — не менее 11,1 млн евро, то в нынешнем году эта сумма уже превышала 13 млн евро.

В этом году ТОП-5 выглядит так:

1. Кристо Кяэрманн (Wise) – 1 699 200 000 евро (2022 год - 1,02 млрд)

2. Таавет Хинрикус (Wise) – 1 324 400 000 евро (2022 год - 1,023 млрд)

3. Маркус Виллинг (Bolt) – 1 256 500 000 евро (2022 год - 1,108 млрд)

4. Рауль Кирьянен Graanul Invest, Biofuel) – 637 100 000 евро (2022 год - 584 млн)

5. Маргус Линнамяэ (MM Grupp) – 609 600 000 евро (2022 год - 471,2 млн)



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