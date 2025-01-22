Рийгикогу заявил о непризнании нового парламента, правительства и президента Грузии

Представленное 49 депутатами Заявление Рийгикогу „В поддержку народа Грузии“ ( 564 AE ) поддержали 59 депутатов, против проголосовали 9.

Согласно заявлению, Эстония уважает право каждого государства демократическим образом выбирать свой путь для организации общества и создания союзнических отношений с другими государствами; учитывая этот принцип, Эстония поддерживала развитие Грузии посредством тесного сотрудничества и выступала против деятельности Российской Федерации, угрожающей суверенитету Грузии и разрушающей ее территориальную целостность.

„На протяжении последнего десятилетия Эстония с нарастающей тревогой наблюдала за деятельностью Российской Федерации по оказанию влияния, направленной на раздробление грузинского общества и вмешательство в демократические выборы в Грузии“, – указано в заявлении. Согласно документу, результаты парламентских выборов, прошедших в октябре прошлого года в Грузии в условиях насилия и запугивания населения, не отражают свободную волю народа этого государства. „Поддерживаемая Российской Федерацией находящаяся у власти партия „Грузинская мечта“ использует нечестные результаты выборов, чтобы добиться полного контроля над государственными учреждениями и подавить оппозицию и гражданское общество“.

Согласно заявлению, Рийгикогу не признает парламент и правительство Грузии, которые были сформированы после прошедших с многочисленными фальсификациями и в условиях запугивания населения парламентских выборов, а также законность назначенного на должность президента, но признает законность президента Саломе Зурабишвили и ее попытки завершить в государстве конституционный кризис.