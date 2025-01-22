Рийгикогу заявил о непризнании нового парламента, правительства и президента Грузии(6)
Рийгикогу принял заявление, призывающее мировую общественность сделать конкретные шаги для защиты и поддержки законного президента, гражданского общества и демократически настроенных демонстрантов в Грузии, передает пресс-служба парламента ЭР.
Представленное 49 депутатами Заявление Рийгикогу „В поддержку народа Грузии“ (564 AE) поддержали 59 депутатов, против проголосовали 9.
Согласно заявлению, Эстония уважает право каждого государства демократическим образом выбирать свой путь для организации общества и создания союзнических отношений с другими государствами; учитывая этот принцип, Эстония поддерживала развитие Грузии посредством тесного сотрудничества и выступала против деятельности Российской Федерации, угрожающей суверенитету Грузии и разрушающей ее территориальную целостность.
„На протяжении последнего десятилетия Эстония с нарастающей тревогой наблюдала за деятельностью Российской Федерации по оказанию влияния, направленной на раздробление грузинского общества и вмешательство в демократические выборы в Грузии“, – указано в заявлении. Согласно документу, результаты парламентских выборов, прошедших в октябре прошлого года в Грузии в условиях насилия и запугивания населения, не отражают свободную волю народа этого государства. „Поддерживаемая Российской Федерацией находящаяся у власти партия „Грузинская мечта“ использует нечестные результаты выборов, чтобы добиться полного контроля над государственными учреждениями и подавить оппозицию и гражданское общество“.
Согласно заявлению, Рийгикогу не признает парламент и правительство Грузии, которые были сформированы после прошедших с многочисленными фальсификациями и в условиях запугивания населения парламентских выборов, а также законность назначенного на должность президента, но признает законность президента Саломе Зурабишвили и ее попытки завершить в государстве конституционный кризис.
Рийгикогу выражает поддержку демократическим силам Грузии, требующим проведения неизбежных новых парламентских выборов для прекращения конституционного кризиса и восстановления демократии в стране; осуждает жестокое подавление мирных демонстраций, осуществленное при поддержке наступающего российского империализма, и требует прекращения любых насилия и преследований, а также освобождения всех политических заключенных. Также в заявлении Рийгикогу призывает и парламенты других стран осудить насилие, осуществленное правящим в Грузии режимом.
Согласно заявлению, Рийгикогу призывает Европейскую комиссию и государства-члены Европейского союза установить санкции в отношении политиков и официальных лиц Грузии, причастных к насильственному подавлению мирных демонстраций и преследованию лиц, отстаивающих права гражданского общества в Грузии. Также в заявлении звучит призыв существенно ограничить общение с правительственными институтами Грузии до проведения свободных и справедливых выборов и поддержать представителей гражданского общества и сохранившихся свободных СМИ Грузии, несмотря на угрозы и преследования продолжающих работать во имя свободного общества.
„Рийгикогу выражает солидарность с народом Грузии, защищающим свои права человека, Конституцию, демократию и будущее Грузии в Европейском союзе“, – указано в заявлении.