Мануэла Пихлап: как реформиста ни маскируй, останется хамом

“Трудно быть дураком“, – сказал премьер-министр после того, как закончил отвечать на вопрос одного из депутатов. Лишь одной этой фразой глава правительства заставил нас убедиться: мир остался прежним, ничего не изменилось, Кристен Михал остался тем же Кристеном Михалом. Тем не менее, первые месяцы его пребывания на посту были многообещающими – исключительная вежливость и сдержанность в зале парламента выгодно отличали его как от Каи Каллас, так и от прежнего Кристена Михала. Интервью, в котором он в бархатной одежде рассказывал о своей мечте о доме у озера, вызвало ощущение и веру в то, что появился новый, более мягкий, „мохеровый“ Михал.