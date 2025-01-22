Мнение
22.01.2025, 20:44

Мануэла Пихлап: как реформиста ни маскируй, останется хамом

 
Должны ли мы теперь поверить в то, что недавний выпад Михала вызван неудачно сложившимися обстоятельствами, или это все же отражает его истинную сущность?
Должны ли мы теперь поверить в то, что недавний выпад Михала вызван неудачно сложившимися обстоятельствами, или это все же отражает его истинную сущность?
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Нам действительно придется убедиться в том, что как реформиста ни маскируй, под толстым слоем грима он все равно останется самим собой – представителем партии, слегка опьяненной властью?

“Трудно быть дураком“, – сказал премьер-министр после того, как закончил отвечать на вопрос одного из депутатов. Лишь одной этой фразой глава правительства заставил нас убедиться: мир остался прежним, ничего не изменилось, Кристен Михал остался тем же Кристеном Михалом. Тем не менее, первые месяцы его пребывания на посту были многообещающими – исключительная вежливость и сдержанность в зале парламента выгодно отличали его как от Каи Каллас, так и от прежнего Кристена Михала. Интервью, в котором он в бархатной одежде рассказывал о своей мечте о доме у озера, вызвало ощущение и веру в то, что появился новый, более мягкий, „мохеровый“ Михал.

Какое-то время он держал язык за зубами, сохранял спокойное выражение лица, действовал стратегически и упражнялся в смирении. Однако сколько же можно? И вот, нервы сдали, причем в относительно безобидной ситуации. У предшественницы Михала – Каи Каллас хотя бы был высокий уровень стресса из-за скандала вокруг фирм Metaprint и Stark Logistics, деятельность которых, как оказалось, связана с Россией. Было неудивительно, что она иногда срывалась.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии