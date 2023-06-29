Нарвский депутат Сергей Горлач сядет на месяц в тюрьму – приговор вступил в силу
Приговор Вируского уездного суда вступил в законную силу. Государственный суд сегодня, 29 июня, не принял в производство кассационную жалобу защитника нарвского депутата Сергея Горлача. В какую тюрьму и в какое время Горлач должен явиться для понесения наказания, суд сообщит виновному отдельным извещением.
Еще прошлой осенью суд признал Горлача виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования. В конце апреля Тартуский окружной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Сергей Горлач в октябре 2022 года был признан Вируским уездным судом виновным в совершении преступления и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них только один месяц Горлач должен провести в тюрьме, а остальное, если не совершит еще одно умышленное преступление в течение двух лет, условно. Испытательный срок начался с оглашения приговора, то есть с 27 октября 2022 года. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой он должен будет 29 дней.
Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, который баллотировался на выборах в органы местного самоуправления 2021 года под номером 131 по списку избирательного союза Катри Райк, 14 октября прошлого года вместе с Натальей Симоновой, членом правления общественной организации Narva Kutsehaigete Ühing, организовал бесплатный день здоровья для членов общества, целью которого было побудить людей проголосовать за его кандидатуру на выборах.
День здоровья включал в себя поездку из Нарвы в Тойла, экскурсию с гидом Нарвского музея в парке Тойла-Ору, пакет отеля Toila SPA на 40 человек, а затем пикник. Посещение СПА и экскурсия финансировались Сергеем Горлачем и была организована для 40 человек. Экскурсия была бесплатной. Пикник и транспорт финансировались общественной организацией Narva Kutsehaigete Ühing.
Наталья Симонова предварительно поручила участникам выезда взять с собой удостоверения личности с пин-кодами для организации электронного голосования. После посещения парка Тойла-Ору людей, у которых были с собой удостоверения личности и пин-коды, попросили проголосовать за кандидата №131.
Для электронного голосования Сергей Горлач и Наталья Симонова приглашали людей по одному на заднее сиденье автобуса, где с ноутбуком сидел Сергей Горлач. 17 человек отдали свой электронный голос за Горлача.
Наталия Симонова пошла на сделку со следствием, и в ее отношении процесс уже завершен. В качестве наказания она получила условное лишение свободы на 1 год, 3 месяца и 29 дней.
Горлач до вступления приговора в силу был зампредом оппозиционной фракции Narva heaks, возглавляемой депутатом Рийгикогу Алексеем Евграфовым. Сейчас в горсобрании Горлача, скорее всего, заменит владелец нарвского арт-клуба „Ro-Ro“ Роман Бойко.