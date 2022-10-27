Вируский уездный суд признал Сергея Горлача виновным в нарушении свободы выборов

Из этого срока вычтут день, который Горлач провел в предварительном заключении.

Остальная часть наказания — один год, шесть месяцев и 28 суток — будет условной, если осужденный не совершит еще одно умышленное преступление в течение двух лет. Испытательный срок начинается с оглашения приговора, то есть с 27 октября 2022 года.

Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, который баллотировался на выборах в органы местного самоуправления 2021 года под номером 131 по списку избирательного союза Катри Райк, 14 октября прошлого года вместе с Натальей Симоновой, членом правления общественной организации Narva Kutsehaigete Ühing, организовал бесплатный день здоровья для членов общества, целью которого было побудить людей проголосовать за его кандидатуру на выборах.

День здоровья включал в себя поездку из Нарвы в Тойла, экскурсию с гидом Нарвского музея в парке Тойла-Ору, пакет отеля Toila SPA на 40 человек, а затем пикник. Посещение СПА и экскурсия финансировались Сергеем Горлачем и была организована для 40 человек. Экскурсия была бесплатной. Пикник и транспорт финансировались общественной организацией Narva Kutsehaigete Ühing.

Наталья Симонова предварительно поручила участникам выезда взять с собой удостоверения личности с пин-кодами для организации электронного голосования. После посещения парка Тойла-Ору людей, у которых были с собой удостоверения личности и пин-коды, попросили проголосовать за кандидата №131.

Для электронного голосования Сергей Горлач и Наталья Симонова приглашали людей по одному на заднее сиденье автобуса, где с ноутбуком сидел Сергей Горлач. 17 человек отдали свой электронный голос за Горлача.

Решение суда в законную силу пока не вступило.