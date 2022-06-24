Бывший вице-мэр Нарвы Сергей Горлач ушел из Партии реформ

„Нахождение в любой организации должно иметь обоюдный интерес. Сейчас такого интереса нет“, - объяснил в пятницу Горлач корреспонденту rus.err.ee свое решение выйти из партии.

На уточняющий вопрос, пропал ли интерес со стороны Партии реформ к политику или же сам Горлач утратил к ней интерес, он ответил следующее: „Думаю, что и так, и так“.

„Куда подевался интерес? Все меняется. Люди меняются, времена меняются“, - добавил Сергей Горлач.

Он также заверил, что решение выйти из партии не связано с возбужденным против него уголовным делом по обвинению в скупке голосов на выборах, к обсуждению которого Вируский уездный суд приступит в августе.

Горлач сказал, что вступать в другую партию он не планирует. Не собирается он баллотироваться и на выборах в Рийгикогу.

По данным Коммерческого регистра, Сергей Горлач состоял в Партии реформ с 5 апреля 2002 по 25 апреля 2022 года.

На выборах в Нарве Сергей Горлач баллотировался в списке избирательного союза нынешнего мэра Катри Райк, получив 408 голосов. До выборов он рассматривался как кандидат на пост председателя горсобрания, но после того как стало известно об уголовном деле коллеги по списку отказались от сотрудничества с ним.

Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции „На благо Нарвы“, возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.