ЧП и криминал
26.03.2023, 14:43

Нарвский политик обжаловал обвинительный приговор по делу о скупке голосов

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Сергей Горлач в здании суда
Сергей Горлач в здании суда
ФОТО: Ekspress Meedia

Тартуский окружной суд принял в производство апелляционную жалобу нарвского политика Сергея Горлача, который 27 октября 2022 года судом первой инстанции был признан виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования, сообщил rus.err.

В апелляции защитник Горлача настаивает на отмене приговора Вируского уездного суда и ходатайствует об оправдании своего клиента.

„Окружной суд рассмотрит дело в порядке письменного производства и примет решение не позднее 27 апреля“, - сказала пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсманн.

Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции „На благо Нарвы“, возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.

24 апреля 2022 года Горлач покинул Партию реформ.

Напомним, что 27 октября Вируским уездным судом Сергей Горлач был признан виновным в нарушении свободы выборов и приговорен к одному году и восьми месяцам тюремного заключения. Подробнее читайте здесь.

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