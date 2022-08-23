ФОТО | Член Нарвского горсобрания обвиняется в покупке голосов. Началось судебное следствие

В начале судебного процесса Сергей Горлач заявил, что не признает себя виновным, а Симонова признала себя виновной.

Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО „Нарвское объединение людей с профзаболеваниями“ Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.

Согласно собранным доказательствам, Симонова проинструктировала участников перед выездом на природу взять с собой удостоверения личности и пин-коды от ID-карт. После экскурсии людей по одному приглашали в заднюю часть автобуса, где им предоставлялась возможность проголосовать за Сергея Горлача на ноутбуке последнего. Это якобы сделали 17 человек.

На выборах в Нарве реформист (на тот момент) Сергей Горлач баллотировался в списке избирательного союза нынешнего мэра Катри Райк, получив 408 голосов. Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции „На благо Нарвы“, возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.