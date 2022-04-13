Обвиняемого в оказании влияния на избирателей нарвского политика отдали под суд
Вируская окружная прокуратура отдала под суд нарвского политика Сергея Горлача, обвинив его в скупке голосов на муниципальных выборах 2021 года. Сам Горлач не считает себя виновным и надеется на справедливое судебное разбирательство.
Как сообщили в среду rus.err.ee в Вируской окружной прокуратуре, в рамках данного уголовного дела обвинения в скупке голосов избирателей предъявлены не только Сергею Горлачу, но и члену правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталье Симоновой.
Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него.
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