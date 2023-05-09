09.05.2023, 10:07
ФОТО | Мэр Нарвы Катри Райк возложила цветы к мемориалу погибшим во Второй мировой войне(3)
ФОТО: FACEBOOK
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила на своей странице в социальных сетях о том, что вместе с председателем городского собрания Татьяной Стольфат они возложили цветы к памятнику жертвам войны.
„Европа начинается в Нарве. Вчера в Европе вспоминали об окончании Второй мировой войны. Вместе с председателем горсобрания Татьяной Стольфат мы возложили цветы к мемориалу у реки Нарва, под которым похоронены сотни людей, погибших как в немецких концлагерях, так и в концлагерях Советской России. Желаю всем спокойного дня. С Днем Европы“, - написала Райк.