09.05.2023, 09:40
ФОТО | В Нарве оградили парковку на месте бывшего танка(4)
Останавливаться вдоль дороги тоже запрещено!
ФОТО: | Delfi Meedia
Парковаться на месте бывшего танка в Нарве сегодня невозможно: территория ограждена, вдоль дороги установлен временный знак, ограничивающий скорость и запрещающий остановку.
В Нарве накануне 9 мая предприняли дополнительные меры, призванные ограничить возможности любых беспорядков. Помимо того, что полиция вышла на патрулирование повышенным составом, были запрещены парковка и остановка на территории, где раньше находился нарвский танк.
Эти меры безопасности по рекомендации полиции ввела Нарвская управа.