Новости Ида-Вирумаа
09.05.2023, 09:40

ФОТО | В Нарве оградили парковку на месте бывшего танка

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Останавливаться вдоль дороги тоже запрещено!
На шоссе в сторону Нарва-Йыэсуу временно запрещена остановка
На шоссе в сторону Нарва-Йыэсуу временно запрещена остановка
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Парковаться на месте бывшего танка в Нарве сегодня невозможно: территория ограждена, вдоль дороги установлен временный знак, ограничивающий скорость и запрещающий остановку.

В Нарве накануне 9 мая предприняли дополнительные меры, призванные ограничить возможности любых беспорядков. Помимо того, что полиция вышла на патрулирование повышенным составом, были запрещены парковка и остановка на территории, где раньше находился нарвский танк.

Территория парковки на месте бывшего танка ограждена

Эти меры безопасности по рекомендации полиции ввела Нарвская управа.

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