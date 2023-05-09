День Европы: в прошлом году европейским потребителям было возвращено почти 10 млн евро

От отмененных рейсов и мероприятий до электронной коммерции: 118 000 потребительских обращений в год

Диана должна была вылететь из Дюссельдорфа в Нью-Йорк. Первый рейс был задержан, и она опоздала на стыковочный рейс в Париже. Хотя рейс Дианы был перебронирован, она прибыла к месту назначения на четыре часа позже.

Согласно Правилам авиаперевозок, Диана имеет право на компенсацию в размере 600 евро, но авиакомпания отказывается платить и не отвечает на письма потребителя.

Подобные случаи являются частью ежедневной работы ECC-Net. В 2022 году учреждение ответило примерно на 118 000 запросов потребителей. Среди них были задержки рейсов, отмена билетов на мероприятия, электронная коммерция, аренда автомобилей и многое другое. Юристы, специализирующиеся на потребительском праве в 29 странах-членах ЕС, стремятся добиться внесудебного урегулирования в пользу заявителя.

В прошлом году данная сеть, финансируемая Европейской комиссией и государствами-членами, смогла вернуть потребителям почти 10 миллионов евро. Однако реальная экономическая выгода еще больше, поскольку во многих случаях ECC-Net смогла убедить потребителей отказаться от покупки товара или услуги. Например, предупредив людей о торговцах-мошенниках или уведомив о западне, в которую можно попасть, разместив заказ.

У меня есть потребительская жалоба, к кому я могу обратиться за помощью?

Консультационный центр потребителей ЕС есть в каждом государстве-члене ЕС, а также в Исландии и Норвегии. Вместе они образуют сеть ECC-Net. Сеть информирует европейских потребителей об их правах и предлагает бесплатную помощь в решении трансграничных проблем.

Жители Эстонии, у которых возникли проблемы с предприятием, зарегистрированным в другой стране ЕС, могут обратиться в Эстонский консультационный центр потребителей ЕС, который является подразделением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и занимается решением зарубежных жалоб - более подробную информацию можно найти на сайте www.consumer.ee .

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