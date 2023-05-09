Может ли история объединить? Сегодня в Нарвском колледже попытаются найти ответ
Сегодня в 12 часов в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет посвященная Дню Европы конференция с символическим названием „История, которая объединяет“.
Как обучать в школе истории и обсуждать чувствительные темы, касающиеся новейшей истории, таким способом, чтобы это объединяло различные общественные группы, а не разделяло? Что принесет с собой эстоноязычное образование, которое в идеале должно привести к ситуации, где эстонские и русские молодые люди будут учиться в одной школе? Может ли и как школа быть объединяющим фактором, который создаст единую систему ценностей? Как влияет на образовательный процесс углубляющийся с каждым днем конфликт между Европой и Россией?
На все эти вопросы ответы попытаются найти эксперты и заинтересованные участники, в числе которых мэр Нарвы Катри Райк, директора двух нарвских гимназий, писатель и режиссер Иби Паю и учитель истории Павел Найденов. Участие в конференции бесплатно.
Мероприятие проходит при поддержке Фонда Активных Граждан, из средств гранта Европейской Экономической Зоны и Норвегии на 2014–2021 годы, финансируемого Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.
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