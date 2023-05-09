Может ли история объединить? Сегодня в Нарвском колледже попытаются найти ответ

Как обучать в школе истории и обсуждать чувствительные темы, касающиеся новейшей истории, таким способом, чтобы это объединяло различные общественные группы, а не разделяло? Что принесет с собой эстоноязычное образование, которое в идеале должно привести к ситуации, где эстонские и русские молодые люди будут учиться в одной школе? Может ли и как школа быть объединяющим фактором, который создаст единую систему ценностей? Как влияет на образовательный процесс углубляющийся с каждым днем конфликт между Европой и Россией?