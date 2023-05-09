ОНЛАЙН-БЛОГ | 9 мая в Эстонии - в Нарве появился плакат с Путиным, в Таллинне выступили победители Евровидения(3)
В Эстонии 9 мая отмечают сразу два праздника - один официальный - День Европы, другой, перекочевавший из советской традиции - день окончания Второй мировой войны в Европе. Наши корреспонденты отправились в Маарду и Ида-Вирумаа, кружили по Таллинну и собрали для вас россыпь фото с мест событий, эксклюзивные комментарии, видеорепортажи, интервью с горожанами. Все это вошло в текстову трансляцию RusDelfi.
9 мая в 2023 году смотрится совсем иначе, чем несколько лет назад. Если раньше власти не запрещали использовать георгиевские ленты, флаги СССР и России, то после начала полномасштабной войны в Украине все изменилось. Недопустимы и публичные собрания, однако полиция не запрещает поминать погибших (подробнее здесь). Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики. Например, к Бронзовому солдату возлагали цветы уже с воскресенья.
На площади Вабадузе прошел организованный государством концерт в честь Дня Европы, главным хедлайнером которого стала украинская группа Kalush - победитель Евровидения-2022. У любителей советской ностальгии был свой концерт - правда, через реку. В российском Ивангороде на набережной построили большую сцену и экран, где показывали праздничный концерт „в честь окончания Великой отечественной войны“ с музыкантами из Москвы, в том числе Сосо Павлиашвили.
Фото из Нарвы:
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