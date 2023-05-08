ПАМЯТКА | 9 мая в Эстонии: можно ли приходить к Бронзовому солдату? А с портретом ветерана войны и георгиевской ленточкой?(43)
RusDelfi совместно с Департаментом полиции и погранохраны напоминает, какую символику запрещено использовать в общественном пространстве Эстонии.
Можно ли прийти к Бронзовому солдату с георгиевской лентой? А с флагом России или СССР?
Использование любой символики агрессора запрещено. Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевской ленте, флагам РФ, СССР, непризнанных так называемых „народных республик“, военной форме и другой советской символике не место в нашем публичном пространстве.
Можно ли прийти к солдату с флагом Украины? Можно ли скандировать „Слава Украине“?
Украина является жертвой российской агрессии, и символы Украины, в том числе флаг, в Эстонии не запрещены. Эстония делами и мыслями поддерживает Украину и выражать свою поддержку не запрещено.
Можно ли прийти в военной форме?
Использование военной формы также запрещено. Запрещены элементы и знаки отличия военных сил РФ. Также запрещено использование формы, ее элементов и знаков отличия советского времени, кроме тех людей, которых являлись участниками Второй мировой войны и носят свои личные награды.
Можно ли слушать советские песни у Военного кладбища?
Включать или исполнять музыку на кладбище запрещено, так как это является выражением настроенности, то есть проведением общественного собрания, что является наказуемым деянием. В полиции не зарегистрированы какие-либо публичные мероприятия, связанные с поминовением погибших во Второй мировой войне.
Можно ли прийти с фотографией погибшего родственника?
Если человек хочет прийти на военное кладбище с портретом погибшего во Второй мировой войны родственника, то запрещено проводить шествие, так как это будет рассматриваться как несанкционированное собрание. Фото можно положить только на могилу, в других случаях это будет восприниматься как общественное собрание. Также на фото не должно быть символов СССР или других символов, поддерживающих агрессию.
Можно ли возложить цветы к памятнику советским солдатам?
Полиция не запрещает поминать погибших, но делать это нужно с достоинством. Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики.
Могу ли я прийти к Бронзовому солдату с друзьями?
Посещение кладбища группой лиц не запрещено, но запрещены общественные собрания, где используется символика агрессора, в том числе символика РФ и СССР. Запрещено общее шествие. Автопробег также рассматривается как запрещенное общественное собрание. Полиция призывает людей не ходить на те акции, связанные с 9 мая, целью которых являются провокации.
Можно ли носить вещи с буквой Z или V?
Если человек хочет прийти к монументу в одежде с логотипом, который похож на запрещенные символы Z или V, то надо учесть, что полицейский или сотрудник охраны может подойти и попросить убрать или скрыть этот логотип. Важно понимать, что запрещена не сама буква, а то, когда при помощи какого-либо символа создается контекст, поддерживающий агрессию. Например, когда символ Z наклеивается на автомобиль по примеру, как это делается на военной технике страны-агрессора.
С началом полномасштабной войны в Украине многие символы изменили свое значение и используются в целях пропаганды и поддержки действий Российской Федерации. В нашей стране таким символам не место. В Эстонии есть много торговых марок, содержащих букву „z“, но это не означает автоматически разжигание агрессии. Если человек видит в общественном месте символику или логотипы, в отношении которых возникает сомнение, что таким образом кто-то занимается разжиганием розни или поддерживает агрессию, об этом следует на номер 112 сообщить полиции, которая сможет при необходимости проверить информацию.
Как будет реагировать полиция, если заметит людей с враждебной символикой? Будут штрафовать? Увозить в участок?
Полиция реагирует на такие символы жестко: мы убираем символ из публичного пространства и начинаем производство о проступке по статье § 151'1. Наказание по статье за публичное экспонирование символов, связанных с актом агрессии, геноцида, преступления против личности или военным преступлением предусматривает штраф до 1200 евро или арест. Полиция реагирует на каждое нарушение уже сегодня, но 8-9 мая мы будем делать это особенно решительно. Надеемся, что каждый из пришедших на военное кладбище сделает все от себя зависящее, чтобы этот день прошел без нарушений и спокойно.
Мы также следим за тем, что происходит в Интернете, и особенно в социальных сетях, чтобы быстро выявить такие случаи и предотвратить разжигание ненависти.
В прошлом году 9 мая в Таллинне было начато 36 производств, связанных в первую очередь с ношением георгиевских ленточек, но также и других запрещенных в общественном пространстве символов. Назначенные штрафы составили от 40 до 80 евро.
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