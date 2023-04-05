Правда ли Польша вывозит с территории Украины чернозём?

Фактчекинговая служба агентства AFP провела анализ этой публикации. Самое раннее появление ролика датируется 3 марта. Первым его опубликовал российский пользователь Telegram под именем Шейх Тамир. Но первоисточник этого видео найти не удалось. AFP прежде всего постаралось установить, что это за грузовик. Детали кабины видны во второй части ролика:

Длительность ролика — 25 секунд. Он состоит из двух частей под общим названием „Как прошёл мой день“. Первые 15 секунд экскаватор загружает землю в грузовик. Эта часть обозначена подзаголовком „Херсонская область“. Место, где происходит действие второго, указано как Мысловице — это небольшой город в Силезском воеводстве Польши, ближе к границе с Чехией. Во второй части грузовик просто едет по дороге. В блогах, где распространялся ролик, предполагалось, что это один и тот же грузовик, вывезший в Польшу плодородную украинскую почву.

В начале марта 2023 года в соцсетях появился ролик с подписями на польском языке, в котором якобы в Херсонской области кузов грузовика заполняют землёй, а потом грузовик пересекает польскую границу. Этот ролик широко разошёлся по соцсетям. Например, его запостил в своём Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко с комментарием „Польских гастарбайтеров загнали в Херсонскую область для вывоза украинского чернозёма“. Пост набрал 127 000 просмотров. Ролик распространился и в других соцсетях — например, во „ ВКонтакте ». Также об этом писали и российские СМИ: вывозу чернозёма из Украины был посвящён репортаж на телеканале „ Россия 24 », об этом писал сайт телеканала „ Царьград ». Наконец, ролик не обошла своим вниманием и официальный представитель российского МИД Мария Захарова . „В сети Интернет появились видеокадры, на которых польские „союзники“ Киева фурами вывозят украинский чернозём. Ничего не напоминает? Только тогда Польша была на другой стороне истории. Чернозём во время Великой Отечественной войны вывозили гитлеровцы. В виде такого мародёрства государственного масштаба повторяются события тех лет“, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

На руле в нижней части кадра можно разглядеть эмблему. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что это символ Scania, шведского производителя грузовиков. Для сравнения — вот кадр из официального твиттера компании:

Другие детали видны на первой части видео, а именно — кузов и шасси.

AFP сравнило грузовик из ролика с существующими моделями и пришло к выводу, что это самосвал Shacman китайского производства, популярный как в России, так и в Украине. Предположительно, речь идёт о модификации F3000. Фактчекеры также обратили внимание на воздушный фильтр (в красном кружочке снизу). AFP обратилось к представителю украинской транспортной компании, и тот подтвердил, что эта деталь характерна не для Scania, а для Shacman. В Scania также сообщили, что в их грузовиках воздушный фильтр выглядит иначе.

Таким образом, в ролике представлены два совершенно разных грузовика. Осталось определить, для чего грузят в землю в первый из них. Даже если предположить, что это происходит в Украине (никаких деталей, доказывающих это, в ролике нет), то процесс выемки именно чернозёма представляется сомнительным. Специалисты по строительству, опрошенные AFP, предположили, что речь может идти о снятии верхнего слоя почвы, первого этапа почти любых строительных работ, от возведения дома до прокладывания дороги.

Кроме того, вывоз чернозёма юридически невозможен ни по украинским законам, ни по европейским. Статья 240 Уголовного кодекса Украины запрещает незаконную добычу полезных ископаемых и почв. А регламент ЕС не разрешает ввоз любой почвы на территорию стран союза.

Других видео с украинской или с польской стороны, которые бы подтверждали вывоз чернозёма из Украины, обнаружить не удалось. А ролик, разошедшийся по соцсетям и ставший поводом для заявления Марии Захаровой, сделан из двух частей, никак не связанных между собой.

Итог: Неправда