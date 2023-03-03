Правда ли, что в репортаж польского СМИ случайно попал двойник Владимира Зеленского?
Пользователи соцсетей распространяют видео и фотографии, на которых якобы запечатлён двойник президента Украины. Мы проверили обоснованность таких утверждений.
Теория о двойнике Владимира Зеленского начала распространяться среди интернет-пользователей 25 февраля 2023 года. Сотни Telegram-каналов написали о двойнике, который „катается с Зеленским постоянно, а иногда и вместо него“ — среди них были „Тимофей Ви | The V» (279 000 просмотров на момента написания этого разбора), „Скотт Риттер в Telegram» (191 000), „Соловьёв» (188 000) „Первый народный» (187 000), „Шейх Тамир» (172 000), и „Кучера» (57 000). Пост паблика „Люди Z» во „ВКонтакте“ на момент написания этого разбора набрал более 14 000 просмотров. Один из пользователей Twitter написал: „Если видео правдиво, то теперь мы понимаем, кто ездил на фронт в район Соледара и Артёмовска (так до 2016 года назывался украинский город Бахмут, это же название используют российские провластные медиа. — Прим. ред.). И это был не Зеленский“. Согласно другой версии, наличие двойника объясняет, „как так вышло, что Зеля „геройски ездил в Бахмут и Херсон“». На следующий день историю подхватили российские СМИ: РИА „Новости“, Lenta.ru, „Известия», „Царьград», „Аргументы и факты» и др.
Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля 2023 года в СМИ начали появляться фотографии и видеозаписи со встречи двух президентов. Так, в видеосюжете польского издания Fakt видно, как президенты Байден и Зеленский вместе поднимаются по лестнице Мариинского дворца — церемониальной резиденции украинского лидера в Киеве. Внимание интернет-пользователей привлёк мужчина, идущий в паре метров позади Владимира Зеленского. Многие отметили, что он внешне похож на президента и якобы одет в точно такую же одежду. В другом фрагменте этого же репортажа показано, как этот мужчина выглядывает из-за дверей позади Зеленского, пока тот позирует для журналистов рядом с президентом США. Пользователи соцсетей стали утверждать, что в репортаж польского СМИ случайно попал двойник президента Украины.
На самом деле человек на видео, которого приняли за двойника украинского лидера, — это его охранник Максим Донец. Его можно лучше рассмотреть на видео более высокого качества, опубликованном каналом UATV. В многочисленных репортажах, снятых во время встречи Зеленского и Байдена, Донец практически всегда находится в нескольких метрах от президента Украины. Во время визита американского лидера в Киев Донец действительно одет в чёрную толстовку, как и Зеленский, но на этом сходство заканчивается. Украинский президент был одет в серые брюки, а его телохранитель — в военные штаны камуфляжной расцветки. На вирусном видео Донца видно лишь издалека, и некоторым могло показаться, что он напоминает Зеленского внешне, но в реальности мужчины совсем не похожи, и Донец вряд ли смог бы сойти за двойника президента Украины. Даже если бы у Зеленского и был двойник, непонятно, зачем бы тому нужно было находиться в одном кадре с „оригиналом“.
Зеленский назначил Донца начальником Службы безопасности президента Украины вскоре после своего избрания на пост президента в 2019 году. С тех пор Донец сопровождает украинского лидера почти на всех публичных мероприятиях (в том числе во время рабочих поездок в Изюм в сентябре, в Херсон в ноябре и в Бахмут в декабре прошлого года). В январе 2023 года Life.ru даже посвятил телохранителю Зеленского отдельную публикацию — с множеством фотографий и деталей его биографии. Донец достаточно популярен в Украине — фанаты даже создали посвящённую ему страницу в TikTok, на которую подписаны 280 000 пользователей, а публикуемые там видео иногда набирают несколько миллионов просмотров.
Самой ранней найденной нами публикацией о двойнике Зеленского стал пост в Telegram-канале Putin TG Team. 25 февраля в 12:11 там разместили скриншот из репортажа Fakt с комментарием: „Зеленский, обвиняющий Путина в содержании армии двойников, сам спалил своего двойника. Это стало известно после публикации кадров, освещающих визит Байдена в Киев“.
Таким образом, мужчина, которого якобы „слил польский канал Fakt“, — это не двойник Зеленского, а его телохранитель Максим Донец, который в рамках своих обязанностей почти всегда сопровождает Зеленского. Но вряд ли Донец сгодился бы на роль двойника президента. Во-первых, он сам достаточно узнаваемая в Украине персона, а во-вторых, Донец и Зеленский совсем не похожи внешне.
Итог: Фейк