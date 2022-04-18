Грозит ли миру голод из-за войны России с Украиной?

Особенно тяжело придется развивающимся странам в засушливых регионах — на Ближнем Востоке и в Северной Африке . Они импортируют более 90% всего продовольствия, а ближайшие поставщики для них — Россия и Украина.

Будет тяжело, есть придется меньше, но голод угрожает только самым бедным и конфликтным странам, вроде Сомали , Афганистана или Йемена . А меньше всех пострадает от этой войны богатый Запад, на борьбу с которым Владимир Путин отправил войска в Украину.

"Даже при самом плохом раскладе в мире будет достаточно продовольствия, чтобы накормить все население планеты", — уверены эксперты исследовательского центра Bruegel.

Из-за войны дорожают топливо для сельскохозяйственной техники, перевозка грузов морем и по земле, кредиты, удобрения и хранение. Зерна не хватает и людям, и скоту, поэтому растут цены на мясо и остальные продукты питания.

Теперь же они взлетели до невиданных за все 32 года наблюдений пиков — только за март почти на 13%, а за год к марту — и вовсе на треть. И это не предел: ООН полагает, что они увеличатся еще минимум на 8%, а то и на 22%.

Все это как нельзя некстати, прежде всего для небогатых стран, где люди тратят на еду большую часть семейного бюджета. Мир едва оправился от ковида и прошлогодней засухи, поэтому цены на еду и без войны били рекорды.

Теперь в этих поставках перебои, поскольку Украине самой не хватает еды, а украинские зерновые порты заблокированы остатками российского флота. Дальше будет только хуже. Урожай этого года под вопросом, поскольку вместо семян подсолнечника плодородный украинский чернозем усеян минами и подбитыми российскими танками, а фермеры на тракторах постоянно отвлекаются от посевной на буксировку трофейной техники.

Россия и Украина до войны были крупными продавцами продовольствия и занимали ведущие позиции на рынках зерна и растительного масла. А Россия к тому же — крупнейший продавец нефти, нефтепродуктов и удобрений, равно как и сырья для них — природного газа.

"С ростом цен на базовые продукты питания гуманитарный кризис и политические риски будут нарастать. Последний раз, когда цены были на текущих высотах, все обернулось "Арабской весной", — предупреждают исследователи Bruegel.

Десятилетие назад волна протестов и революций привела к смене режимов в Ливии, Тунисе, Египте и Йемене, а также к войне в Сирии с участием России.

На этот раз кандидатами в косвенные жертвы российской агрессии против Украины эксперты Всемирного банка и ЕБРР называют Турцию, Египет, Индию, Таиланд, Грузию с Арменией, Южную Африку, Ливан и даже Шри-Ланку.

Им сейчас особенно тяжело, поскольку они сильно зависят от торговли с Россией и Украиной, зарабатывают на туризме, не желают открытого конфликта с Западом за нарушение санкций против России, а вдобавок ко всему этому переживают внутренний экономический кризис, угрожающий политической стабильности.

Так, Египет — крупнейший в мире импортер пшеницы, а 20% туристов до войны приезжали туда из России и Украины. Как и в Турцию, которая к тому же на 93% зависит от импорта нефти и на 99% — газа.

Среди соседей России помимо Украины пострадают все страны, покупавшие у нее продовольствие и энергоносители, но еще больше — те, откуда люди чаще приезжают на заработки, поскольку поток гастарбайтеров в Россию и переводов их семьям из России сократится. Сначала из-за валютных и транспортных ограничений, а потом и ввиду торможения российской экономики из-за войны и санкций, падения спроса на рабочую силу, реальных доходов, валютного курса и градуса терпимости к иностранцам в России.

До войны переводы от работающих в России граждан составляли примерно четверть экономики Таджикистана и Кыргызстана и почти десятую часть ВВП Узбекистана и Армении.

Всем им будет тяжело, но голод угрожает только самым бедным и разрываемым конфликтами странам, вроде Афганистана или Йемена.