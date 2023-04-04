Правда ли, что Кая Каллас попросила россиян серьёзнее относиться к антироссийским санкциям?
В марте 2023 года по Сети разошлось обращение главы эстонского правительства, в котором она призывает граждан РФ не высмеивать политико-экономические меры, направленные против их страны. Мы проверили, говорила ли такое Каллас.
Как утверждалось в сообщении, премьер-министр Эстонии заявила: „Согласование каждого пакета санкций против России — это сложный процесс, в который включены все участники Евросоюза. На утверждение новых санкций уходят недели, месяцы. Тем не менее россияне позволяют себе шутить в интернете над каждым новым пакетом санкций, откровенно издеваются над нашей работой. Я очень прошу их отнестись к этому серьёзно и проявить хоть какое-то уважение“.
Эта новость развеселила депутата Госдумы и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, который 25 марта в своих соцсетях поблагодарил Каллас за то, что она „в серые весенние питерские будни вносит проблески балтийского солнца“. О заявлении эстонского политика рассказали „МК в Брянске», „Брянские новости», „Мрiя», Newsland, Aftershock, „ЯПлакалъ» и другие ресурсы. Особенную популярность новость обрела в Telegram — её распространили каналы „Шейх Тамир» (175 000 просмотров на момент написания разбора), „Кот Костян» (111 000), „Срочные новости» (110 000) „Украина.ру» (94 000), „Рамзан! Война! Пономарь! История» (83 000), „Федерация» (67 000), „Срочная новость!» (61 000) и „Россия 2.0» (58 000).
25 февраля 2023 года Евросоюз утвердил очередной, уже десятый пакет санкций против России с начала её полномасштабного вторжения на территорию Украины год назад. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 юридических лица. Традиционно активно по поводу санкционных мер выступает Эстония — например, она вносила предложения по принятию восьмого и девятого пакетов. А уже 16 марта министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз разработать новый пакет антироссийских санкций, в котором важное место будет уделено сокращению доходов от поставок энергоносителей. 23 марта на эту тему высказалась и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По прибытии в Брюссель на встречу глав государств и правительств стран Евросоюза она призвала не ослаблять санкции против России, также заявив, что новый пакет мер обсудить можно, но стоит сосредоточиться на мерах по устранению лазеек, позволяющих обходить уже существующие ограничения. Никаких призывов к россиянам в этот и предшествующие дни она, судя по отсутствию информации в авторитетных источниках, не делала.
Тем не менее вскоре после появления первых новостей из Брюсселя по русскоязычным Telegram-каналам начала распространяться и вышеуказанная цитата, приписанная Кае Каллас. Согласно данным сервиса TGStat, первым заявление эстонского премьера опубликовал канал под названием „а вот мой яндекс кошелёк“ 23 марта в 14:40 по московскому времени. В описании канала сказано, что его тексты представляют собой „пародию, сатиру на политическую действительность, только проверенные фейки“. Это далеко не первый случай, когда шутки, родившиеся на канале, потом на полном серьёзе расходятся по Сети, причём как минимум в двух случаях («Проверено“ рассказывало про оба) речь шла о словах, якобы сказанных всё той же Каей Каллас. И здесь мы имеем дело с очередной сатирической новостью, ставшей вирусной — вплоть до реакции депутата Госдумы.
Итог: Сатирические новости