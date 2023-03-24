Правда ли, что в эфире китайского государственного телевидения показали карту будущего раздела России?
В СМИ и соцсетях уже продолжительное время можно встретить кадр якобы из трансляции китайского телеканала, на котором изображена карта России, разделённой между соседними странами. Мы решили проверить, правдивы ли эти сообщения.
14 марта 2023 года карту опубликовал в Twitter российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. На момент написания этого разбора его твит собрал более 270 000 просмотров. Карта и кадр из трансляции китайского телеканала появлялись в интернете и раньше: ещё в июле 2020 года карту опубликовал в своём твиттере депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс, а в апреле 2022 года её разместил в своём Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Наибольший резонанс вызвал твит латвийского политика: российские государственные СМИ тогда писали, что „в Латвии решили поделить Россию“. Карта появлялась также на белорусском оппозиционном сайте „Хартия’97» и в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.
Чаще всего в соцсетях публикуют две фотографии: самой карты и кадра из трансляции китайского телевидения, в которой эта карта якобы была использована. Эти изображения стоит разобрать отдельно. Впервые карта была опубликована на форуме Reddit 2 июля 2020 года, выяснил проект Factcheck.kz, и она не имеет отношения к разделу России, о котором пишут политики и блогеры из разных стран. Изначально картинку разместили в сообществе MapPorn под заголовком „Ближайшая к вам страна, когда вы находитесь в России“.
Через несколько дней карту (с практически идентичным оригинальному заголовком) запостил в Twitter живущий в Мельбурне немецкий демограф Симон Кюстенмахер. А уже его твит процитировал латвийский депутат Кирштейнс, но уже со своим комментарием на латышском языке: „Как вы думаете, как скоро Россия будет вот так разделена“?
То есть в этом случае карта реальная, но изображение было вырвано из контекста и преподнесено как карта раздела России.
Совсем другая история со вторым изображением, на котором карта находится за спиной, как утверждается, ведущего одного из китайских телеканалов.
Во всех записях в блогах используется один и тот же скриншот, нигде не встречается ни эфир целиком, ни хотя бы отрывок из него. Фактчекерам из Factcheck.kz помог титр в нижней части снимка. С помощью Google Translate они поняли, что в тексте речь идёт о финансовых рынках, а использованные цифры оказались лицензионным номером инвестиционного аналитика Тао Йе из компании Beijing Zhongfang Xinfu Investment Management Consulting Co., Ltd.
Видео с Тао Йе, посвящённое финансовым рынкам, было опубликовано на YouTube 30 июня 2021 года. У него за спиной — биржевые котировки и графики, а не карта, хотя изображение самого ведущего то же самое. Однако автор фейка (установить его нам, к сожалению, не удалось) отредактировал нужный кадр, добавив на него карту с названиями стран на китайском языке и логотип в правом верхнем углу, даже отдалённо не похожий на эмблему китайского телеканала CCTV, который нередко упоминается в вирусных публикациях.
Таким образом, можно сделать два заключения. Во-первых, карта показывает не возможный раздел России между соседями, а ближайшее иностранное государство в зависимости от местоположения внутри самой России. Во-вторых, на китайском телевидении карту не показывали: скриншот эфира — это наложенное на карту изображение ведущего из ролика на YouTube, посвящённого не политике, а финансовым рынкам.
Итог: Фейк