Правда ли, что польский телеканал показал эту карту Польши с территориями Западной Украины в составе?
На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что в эфире прогноза погоды на польском телевидении показали карту страны с включёнными туда областями запада Украины. Мы проверили достоверность фото, которое приводилось в качестве доказательства.
На вирусном снимке запечатлён телевизор, якобы показывающий прогноз погоды на польском телеканале TVP1. На кадре позади ведущей показана карта, на которой часть Западной Украины включена в состав польского государства. „На ней в составе Польши отмечен Львов. Также польской территорией обозначены Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины“, — 17 января 2023 года писали „Известия“. „По сути, польских граждан приучают к мысли, что Львов и другие территории Западной Украины в скором времени „вернутся“ в состав Польши“, — считает издание „Военное обозрение». Также о вирусном фото со ссылкой на пост Telegram-канала „Пул №3» (199 000 просмотров на момент написания разбора) рассказали „Газета.ru» и „Рен–ТВ». При этом там уточнили, что подтверждения подлинности снимка нет, поскольку его прислали подписчики. Среди других СМИ, тиражирующих новость о карте Польши с новыми территориями, отметились „Московский комсомолец», „Москва 24», „Пятый канал», „Правда.ру», „Федеральное агентство новостей» и „Экономика сегодня».
В Telegram публикации о польской карте собрали по 115 000 просмотров в каналах телеведущих Оскара Кучеры и Руслана Осташко (указано, что новость от подписчика, который увидел её на польском телеканале). Подобные посты встречаются в каналах „Россия сейчас» (341 000), „Скотт Риттер в Telegram» (186 000), „С места событий» (145 000) и „Абзац» (41 000). В канале „Мир Михаила Онуфриенко» (335 000 просмотров) считают, что „Польша твёрдо намерена воевать с Россией за право панувать на Украине“, а в уже удалённом посте „Репортёра Руденко V» (88 000) было написано, что Владимир Зеленский „за поддержку себя любимого“ отдал часть страны польскому президенту Анджею Дуде. Похожая мысль высказана в канале „Илья Кива — zov крови» (30 000): „В очередной раз заявляю: Зеленский в 2020 году договорился и продал западные области Польше!“ Вирусную карту показали во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут), Twitter, „Дзене» и на YouTube.
Во всех найденных нами публикациях фигурировало одно и то же фото телевизора с кадром трансляции прогноза погоды, причём ни в одной из записей не были указаны дата и время этого эфира. Учитывая, что по итогам 2022 года TVP1 занял первое место среди самых популярных телеканалов Польши, кажется крайне маловероятным ситуация, при которой в Сети нет ни одного другого скриншота трансляции той передачи.
Мы просмотрели несколько выпусков специальных прогнозов погоды для фермеров («Агропогода“), а также несколько выпусков стандартных прогнозов, транслируемых по каналу TVP1 за последние несколько лет. Во всех видео было графическое оформление, сильно отличающееся от того, что представлено на вирусном кадре. Их единственная схожесть — один и тот же логотип TVP1 HD в правом верхнем углу экрана. При этом во всех просмотренных нами выпусках демонстрировали прогноз лишь для Польши, соответственно, на экране была представлена только официальная карта этой страны.
18 января в разделе „Фактчекинг“ на сайте информационного канала TVP Info вышло опровержение, в котором ответственность за создание карты Польши с территориями Украины возложили на российскую пропаганду. „Этот материал сфабрикован и призван убедить российскую общественность в тезисах, распространяемых Москвой. На TVP никогда не было такого материала, а логотип наложили поверх“, — говорится в официальном заявлении. Также сообщается, что для фальсификации использовали подлинное фото ведущей телеканала Trwam, однако в оригинальной передаче она появлялась на фоне совершенно другой карты, где была показана только Польша без соседних стран.
К таким же выводам пришли наши коллеги из грузинских фактчекинговых проектов „Детектор мифов» и „Факт-метр». Они выяснили, что на вирусном кадре запечатлена журналистка Йоанна Высоцка, которая действительно работала на польском телеканале Trwam. Интересующий нас выпуск прогноза погоды она провела ещё 27 марта 2020 года, что видно по тем же причёске, одежде и позе (на отметке 1:09 и на превью ролика на YouTube), что и на вирусном фото. В оригинальной записи эфира на фоне ведущей выделена лишь карта Польши, причём в официально признанных границах.
Кроме того, грузинские фактчекеры заметили, что названия стран и городов на карте написаны на польском языке с ошибками: в словах отсутствуют соответствующие польские буквы, такие как ń, ł, ó или ś. Например, название города Минск на вирусной карте написано как Minsk, хотя верное написание — Mińsk.
Установить точный первоисточник, с которого пошло распространение вирусной картинки, проблематично, поскольку во многих публикациях указано, что фото прислал анонимный подписчик. Наиболее раннюю запись мы нашли во „ВКонтакте“ — в паблике „Я русский“ (32 000 просмотров), где фото выложили 17 января в 10:57 по московскому времени. „Теперь остаётся выяснить, что это было: плата за вооружение, совпадение или просто техническая неполадка“, — задавался вопросом автор поста.
Таким образом, распространяемый в российских СМИ и соцсетях кадр прогноза погоды на польском телеканале TVP1 — подделка. Для её создания неизвестный автор наложил отзеркаленную фигуру ведущей другого канала на фон с фальшивой картой Польши, в которую включены территории Украины и где допущены ошибки в написании польских названий географических объектов.
Это не первый фейк, связанный с телеканалом TVP1. „Проверено“ уже разбирало сфальсифицированный сюжет о планах Польши создать военные ЛГБТ-подразделения. Кроме того, мы писали и о других фейковых материалах, распространяющих нарратив о том, что Польша присоединит к себе часть Украины. Среди них фото коробки с бюллетенями для референдума по выходу Львовской области из состава Украины и присоединении её к Польше, а также снимок первой полосы польской газеты с заголовком „Владимир Зеленский хочет вернуть Украину Польше“.
Итог: Фейк