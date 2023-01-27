Правда ли, что польский телеканал показал эту карту Польши с территориями Западной Украины в составе?

Во всех найденных нами публикациях фигурировало одно и то же фото телевизора с кадром трансляции прогноза погоды, причём ни в одной из записей не были указаны дата и время этого эфира. Учитывая, что по итогам 2022 года TVP1 занял первое место среди самых популярных телеканалов Польши, кажется крайне маловероятным ситуация, при которой в Сети нет ни одного другого скриншота трансляции той передачи.

Мы просмотрели несколько выпусков специальных прогнозов погоды для фермеров («Агропогода“), а также несколько выпусков стандартных прогнозов, транслируемых по каналу TVP1 за последние несколько лет. Во всех видео было графическое оформление, сильно отличающееся от того, что представлено на вирусном кадре. Их единственная схожесть — один и тот же логотип TVP1 HD в правом верхнем углу экрана. При этом во всех просмотренных нами выпусках демонстрировали прогноз лишь для Польши, соответственно, на экране была представлена только официальная карта этой страны.

18 января в разделе „Фактчекинг“ на сайте информационного канала TVP Info вышло опровержение, в котором ответственность за создание карты Польши с территориями Украины возложили на российскую пропаганду. „Этот материал сфабрикован и призван убедить российскую общественность в тезисах, распространяемых Москвой. На TVP никогда не было такого материала, а логотип наложили поверх“, — говорится в официальном заявлении. Также сообщается, что для фальсификации использовали подлинное фото ведущей телеканала Trwam, однако в оригинальной передаче она появлялась на фоне совершенно другой карты, где была показана только Польша без соседних стран.