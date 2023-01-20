Журналисты RusDelfi Парв, Старапопов и Бесчастный номинированы на журналистскую премию года(9)
Сегодня жюри Союза медиапредприятий Эстонии выбрало номинантов в трех русскоязычных категориях в конкурсе журналистских премий, то есть лучшие статьи на русском языке в 2022 году.
Номинантами на лучшее расследование или проблемную статью на русском языке стали:
Олеся Лагашина („Деловые ведомости“) за статьи от 25 октября „Беженцев считают недостойными въезда в Европу“. Украинским мужчинам трудно попасть в Эстонию“ и 21 ноября „Вальс вокруг ЧВК Вагнера, беженцы и слезы: на нарвской границе все спокойно“.
Екатерина Мереминская („Деловые ведомости“) за серию статей о Татьяне Ликсутовой. Они были опубликованы 14 ноября - „Подпольный“ бар Ликсутовой: как государство поддержало ресторан миллионерши“ – 25 ноября „Эстонец помогал вести бизнес нынешнему замминистра обороны РФ Криворучко“ и 2 декабря - „Business as usual: Ликсутова продолжает работать с „русской мафией“.
Алексей Шишкин („Деловые ведомости“) за статью, опубликованную 20 декабря - „Десятки тысяч русскоязычных телезрителей ушли от эстонских операторов на черный рынок“.
В номинации „Лучший русскоязычный очерк, репортаж или интервью“ номинированы:
Александра Нур („MK-Эстония“) за статью от 9 февраля - „Другой мир: современная подготовка к похоронам очень отличается от того, что было раньше“.
Евгения Парв (RusDelfi) за статью от 9 ноября „Учитель года, подвергшаяся резкой критике за речь на русском языке: „Пожар не тушат деньгами“.
А также Роман Старапопов за серию статей о войне в Украине, опубликованных в RusDelfi 1 апреля - „DELFI В УКРАИНЕ | „Скоро это будет второй Мариуполь“. Как люди спасаются из-под обстрелов Северодонецка“.
5 мая „ФОТО И ВИДЕО | Военные ВСУ — Delfi: „в ближайшее время будут тяжелые бои. Если мы не выстоим, Россия пойдет к вам“ и 17 мая „Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают“. Поля Киевской области усеяны телами российских солдат“.
Лучшее мнение на русском языке:
Виталий Бесчастный (RusDelfi) за статью от 25 ноября „ДВОЙНОЙ АГЕНТ КАЯ КАЛЛАС: НА КОГО РАБОТАЕТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР?“
Евгения Парв (RusDelfi) за статью, опубликованную 15 ноября „Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность“.
Алексей Шишкин (Деловые ведомости) за статью от 30 сентября „Северный поток-2“ вылился в бессмысленное добивание родственного эстонцам народа“.
В номинации „Русскоязычный очерк, репортаж или интервью“ было представлено 13 работ, в номинации „Расследование или проблемная статья“ — 9 работ, а также десять статей в категории „Мнение“.
Работой жюри руководил Андрей Шумаков, главный редактор русскоязычного портала Delfi. В состав жюри вошли Полина Волкова - главный редактор „Деловых ведомостей“, Светлана Зайцева - ответственный редактор „Нарвской газеты“, Татьяна Гасова - руководитель отдела русскоязычного радио и интернет-новостей ERR, украинская журналистка Катя Горчинская, а также Сергей Метлев - главный редактор русскоязычного Postimees.
„Безусловно, 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Эта трагедия сказалась и продолжает сказываться на жизни всей Европы и, в частности, Эстонии, - отмечает председатель жюри Андрей Шумаков. - Поэтому объяснимо, что многие статьи, с которыми пришлось работать жюри, так или иначе были связаны с военными действиями, появлением беженцев, экономическими проблемами, часть из которых также была вызвана войной. Исходя из этого, мы совместно с Meedialiit приняли решение пригласить в состав жюри специалиста из Украины с большим опытом работы в местных и европейских медиа — свежий взгляд Кати Горчинской на эстонскую журналистику нам очень помог. Другим следствием войны стало появление в Эстонии известных российских журналистов, которые удивительно быстро влились в коллективы местных редакций и без сомнения их усилили. Думаю, то, что они попали в число номинантов в первый же год участия в конкурсе — серьезный успех для них“.
Победитель в каждой категории получит приз в размере 1000 евро и диплом. Призовой фонд обеспечивают Delfi Media, Õhtuleht и Äripäev.
Победители будут объявлены 17 февраля на церемонии Союза медиапредприятий Эстонии, которая пройдет в Таллинне в Erinevate Tubade Klubi.