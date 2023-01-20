Журналисты RusDelfi Парв, Старапопов и Бесчастный номинированы на журналистскую премию года

„Безусловно, 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Эта трагедия сказалась и продолжает сказываться на жизни всей Европы и, в частности, Эстонии, - отмечает председатель жюри Андрей Шумаков. - Поэтому объяснимо, что многие статьи, с которыми пришлось работать жюри, так или иначе были связаны с военными действиями, появлением беженцев, экономическими проблемами, часть из которых также была вызвана войной. Исходя из этого, мы совместно с Meedialiit приняли решение пригласить в состав жюри специалиста из Украины с большим опытом работы в местных и европейских медиа — свежий взгляд Кати Горчинской на эстонскую журналистику нам очень помог. Другим следствием войны стало появление в Эстонии известных российских журналистов, которые удивительно быстро влились в коллективы местных редакций и без сомнения их усилили. Думаю, то, что они попали в число номинантов в первый же год участия в конкурсе — серьезный успех для них“.