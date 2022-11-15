МНЕНИЕ | Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность

Предыдущее предложение не просто так взято в кавычки. Это обобщенная цитата, ее чаще произносят ныне работающие учителя с приличным стажем, но с посредственным знанием эстонского языка, которые, по моим наблюдениям, ждут конкурентов и торопятся привести аргументы, почему эти люди не годятся в качестве школьных педагогов. Педагогов можно понять, им грозит потеря рабочего места, и в этом действительно нет ничего веселого - не у дел останутся десятки учителей Ида-Вирумаа, которые всю сознательную жизнь работали в школе. Их судьба - это отдельная боль и проблема нашего общества.

Но несмотря на это я, как родитель троих детей, как житель Ида-Вирумаа и как человек, хорошо знакомый со сферой образования и детской психологии, грядущим переменам рада.

Одной из лучших „освежающих“ и принесших в русскоязычные школы современное дыхание, стала программа Noored Kooli, когда в школу шли люди, не имеющие педагогического образования, но имеющие желание поработать в этой области и поделиться с детьми тем, что умеют и знают сами. Для этих молодых людей, разумеется, было организовано обучение, которое однако не длилось три с половиной года. Основы педагогики, методики, детской психологии, но самое важное - эмпатия к детям и искреннее желание менять мир к лучшему. Рады ли были педагоги со стажем этим молодым ребятам? Поддерживали ли их? И да, и нет. Те, кто понимал, что системе образования страны необходимы перемены, поддержали. Но (согласно наблюдениям) в школах Ида-Вирумаа программа шла не без трудностей. И молодые учителя зачастую разлетались из школ именно из-за отношения старших коллег.