МНЕНИЕ | Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность(33)
Теперь, когда переход на эстоноязычное образование - не далекое будущее, а реальность, в русскоязычном сообществе вспыхнула новая дискуссия: что будет, когда из-за значительно выросшей заплаты с коэффициентом поощрения преподавания на эстонском в Ида-Вирумаа в школы „хлынет поток людей без призвания, с желанием наживы“.
Предыдущее предложение не просто так взято в кавычки. Это обобщенная цитата, ее чаще произносят ныне работающие учителя с приличным стажем, но с посредственным знанием эстонского языка, которые, по моим наблюдениям, ждут конкурентов и торопятся привести аргументы, почему эти люди не годятся в качестве школьных педагогов. Педагогов можно понять, им грозит потеря рабочего места, и в этом действительно нет ничего веселого - не у дел останутся десятки учителей Ида-Вирумаа, которые всю сознательную жизнь работали в школе. Их судьба - это отдельная боль и проблема нашего общества.
Но несмотря на это я, как родитель троих детей, как житель Ида-Вирумаа и как человек, хорошо знакомый со сферой образования и детской психологии, грядущим переменам рада.
Одной из лучших „освежающих“ и принесших в русскоязычные школы современное дыхание, стала программа Noored Kooli, когда в школу шли люди, не имеющие педагогического образования, но имеющие желание поработать в этой области и поделиться с детьми тем, что умеют и знают сами. Для этих молодых людей, разумеется, было организовано обучение, которое однако не длилось три с половиной года. Основы педагогики, методики, детской психологии, но самое важное - эмпатия к детям и искреннее желание менять мир к лучшему. Рады ли были педагоги со стажем этим молодым ребятам? Поддерживали ли их? И да, и нет. Те, кто понимал, что системе образования страны необходимы перемены, поддержали. Но (согласно наблюдениям) в школах Ида-Вирумаа программа шла не без трудностей. И молодые учителя зачастую разлетались из школ именно из-за отношения старших коллег.
Известный факт, что принятие любых перемен и новшеств дается людям со скрипом. Система не только преподавания, но и воспитания в русскоязычных школах по темпу „в ногу со временем“ определенно отстает от системы преподавания в эстонских школах, которые гораздо легче отказались от советских традиций преподавания, обратившись к опыту европейских соседей. И, чего греха таить, наши дети, в отличие от детей шведских, не бегут утром в школу вприпрыжку, а продолжают стрессовать из-за невыполненного домашнего задания (потому что просто не успевают эту гору дома выполнить) или прессинга учителя, которого „следует уважать“, даже когда тот использует методы манипуляции, вызывает чувство вины и подавляет внутреннюю свободу, присущую маленькому любопытном человеку.
Если правительство выполнит обещание и обеспечит тем, кто идет в школы, достойную зарплату, то работать туда придут люди разносторонние, успевшие поменять несколько сфер деятельности, не выгоревшие и готовые внести свой вклад. Люди, которых всегда тянуло в сферу образования, но которые не решались пожертвовать благополучием своей семьи и выбирали более высокооплачиваемую работу. Да, возможно, часть тех, кто выбирал делом своей жизни работу в школе, невзирая на мизерную оплату труда, действительно руководствовались чувством миссии. Но и выгорали гораздо быстрее. Потому что, как сказала одна из участниц дискуссии, „чем выше зарплата, тем лучше. Сытый учитель не думает о том, как обеспечить семью, а думает о том, как не потерять хорошую работу“.