17.05.2022, 12:49
Delfi в Украине | "Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают". Поля Киевской области усеяны телами российских солдат
фото и видео могут шокировать
Foto: Roman Starapopov
Корреспонденты Delfi побывали в пока еще закрытом селе Мощун в Киевской области. Картина ужасающая: сгоревшие дома, большинство которых уже не подлежат восстановлению, разбитая российская военная техника в полях… Самой страшной из наших находок оказалась человеческая рука. С кольцом. На нем надпись — ”Спаси и сохрани”.
Кольцо кто-то из местных снял и повесил на дерево. "Зачем?" ”А оно ему уже не надо”, — с сарказмом говорит Владимир. Добавляет — на фоне всего происходящего чувств уже никаких нет. ”Раньше идешь по городу и видишь — машина человека сбила. И потом у тебя весь день не выходит это из головы. Думаешь, как он там, жив ли. А сейчас, глядя на все, на видео в телеграме с трупами русских, чувств нет. Пусто!” — делится он.