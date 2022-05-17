Delfi в Украине | "Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают". Поля Киевской области усеяны телами российских солдат

Кольцо кто-то из местных снял и повесил на дерево. "Зачем?" ”А оно ему уже не надо”, — с сарказмом говорит Владимир. Добавляет — на фоне всего происходящего чувств уже никаких нет. ”Раньше идешь по городу и видишь — машина человека сбила. И потом у тебя весь день не выходит это из головы. Думаешь, как он там, жив ли. А сейчас, глядя на все, на видео в телеграме с трупами русских, чувств нет. Пусто!” — делится он.