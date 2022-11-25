Двойной агент Кая Каллас: на кого работает премьер-министр?

Кая Каллас была готова к 2022 году. Работа в Европейском парламенте обогатила прямыми контактами с европейскими политиками - звонки напрямую Макрону и Джонсону, например, Юри Ратасу недоступны. Последовательная критика России создала основательную платформу для выступлений на заседаниях, а все тексты для них уже были написаны.

Военный кризис 2022 года подтвердил: Кая Каллас прекрасно умеет во внешнюю политику. Энергокризис 2021-2022 годов отлично показал: Кая Каллас не умеет во внутреннюю политику. Решать местные проблемы не всегда получается адекватно (закрытие границ для россиян, которых потом отправили убивать украинцев), с пониманием (Нарвский танк) и заботой (инфляция).

С начала войны в Украине большинсто эстонцев задумалось о своей безопасности. Россия рядом, она всегда была недругом, может, сейчас станет врагом с автоматом? Каллас это тонко чувствует. Эстония передает оружие Украине - народ поддерживает, если украинцы проиграют, мы следующие. Эстония принимает беженцев - людям нужно помочь, наши предки тоже бежали от советской оккупации в Швецию. Эстония запрещает въезд российским туристам - правильно, страна нерезиновая, там вообще все за войну. Все эти действия вызывают положительный отклик у эстонского избирателя. Ее любят, ей верят, журнал Time включает в список 100 лидеров будущего, а международные эксперты прочат кресло генсека НАТО.

Похвалы заслуживает и образ Каллас. В социальных сетях она выстраивает образ простой женщины, которая перед саммитом НАТО звонит ребенку, чтобы узнать о его домашнем задании по английскому. На фото она смеется, обнимается, креативно позирует. К слову, некоторые совсем оригинальные фотографии она выкладывает только в молодежный Instagram, в токсичном Facebook такого не поймут. При этом, в отличие от многих политиков, дочь Сийма Калласа не старается быть застегнутым на все пуговицы чиновником. Она едет вперед на велосипеде с цветами в корзинке, хоть и с охранниками позади.