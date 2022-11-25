Двойной агент Кая Каллас: на кого работает премьер-министр?

Газета Eesti Päevaleht и портал Delfi признали Каю Каллас самым влиятельным человеком в Эстонии в 2022 году. Эта очередная награда для премьер-министра: всевозможные мировые журналы и лидеры отметили ее деятельность в международной политике. Только далеко не все местные, особенно русскоязычные, согласятся с этими регалиями, пишет в колонке RusDelfi журналист Виталий Бесчастный.
Кая Каллас была готова к 2022 году. Работа в Европейском парламенте обогатила прямыми контактами с европейскими политиками - звонки напрямую Макрону и Джонсону, например, Юри Ратасу недоступны. Последовательная критика России создала основательную платформу для выступлений на заседаниях, а все тексты для них уже были написаны.
Военный кризис 2022 года подтвердил: Кая Каллас прекрасно умеет во внешнюю политику. Энергокризис 2021-2022 годов отлично показал: Кая Каллас не умеет во внутреннюю политику. Решать местные проблемы не всегда получается адекватно (закрытие границ для россиян, которых потом отправили убивать украинцев), с пониманием (Нарвский танк) и заботой (инфляция).
С начала войны в Украине большинсто эстонцев задумалось о своей безопасности. Россия рядом, она всегда была недругом, может, сейчас станет врагом с автоматом? Каллас это тонко чувствует. Эстония передает оружие Украине - народ поддерживает, если украинцы проиграют, мы следующие. Эстония принимает беженцев - людям нужно помочь, наши предки тоже бежали от советской оккупации в Швецию. Эстония запрещает въезд российским туристам - правильно, страна нерезиновая, там вообще все за войну. Все эти действия вызывают положительный отклик у эстонского избирателя. Ее любят, ей верят, журнал Time включает в список 100 лидеров будущего, а международные эксперты прочат кресло генсека НАТО.
Похвалы заслуживает и образ Каллас. В социальных сетях она выстраивает образ простой женщины, которая перед саммитом НАТО звонит ребенку, чтобы узнать о его домашнем задании по английскому. На фото она смеется, обнимается, креативно позирует. К слову, некоторые совсем оригинальные фотографии она выкладывает только в молодежный Instagram, в токсичном Facebook такого не поймут. При этом, в отличие от многих политиков, дочь Сийма Калласа не старается быть застегнутым на все пуговицы чиновником. Она едет вперед на велосипеде с цветами в корзинке, хоть и с охранниками позади.
В это же время у другой части страны совсем иные взгляды на происходящее. Вместо титулов и званий Каю Каллас награждают аббревиатурой из первых двух букв имени и фамилии. Она одна из тех, кто вызывает либо хвалительно-позитивные эмоции, либо крайне негативные усмешки. Одни уважают и ценят, другие презирают и смеются.
И ведь нельзя сказать, что упреки лишены логики. Эстония на первом месте по инфляции, росту цен на недвижимость и топливо. Люди отказываются от зеленых оливок и русских фамилий, в спортзалах закрываются бани, а молодежь ругается с родителями по идеологическим причинам. Проблем полно, и звонок Макрону их не решит.
Ловкий психологический ход, прокручиваемый Каллас, влияет не на всех. Нельзя воспринимать всерьез слова, что в инфляции и росте цен на энергоносители виновата путинская война. Это удобно - полномочий закончить войну у нее нет. Это призывает сплотиться вокруг врага. Однако бомбежки Мариуполя не могли поднять цены на продукты и электричество в ноябре прошлого года. Чего-то из этого год назад просто не было.
Политик и политолог Кристина Каллас назвала три причины, почему Кая так популярна в Европе: 1) Она яркая женщина, которая выделяется среди пиджаков. 2) У нее хороший английский. 3) Она была серьезно подготовлена к международным кризисам, тем более, что Россия под боком и у Эстонии.
Все эти качества позволяют зарабатывать очки в международной политике. Важны и весомы ли они для жителей Ласнамяэ? Абсолютно нет. Какое дело пенсионеру из Нарвы до переговоров Каллас и Байдена, если хлеб и курица подорожали на 20%? Вряд ли мать-одиночка задумывается об идеологическом влиянии советских монументов на своих детей, если ей нечем платить за секции и за няню.
Ключевые качества Каллас в этих весовых категориях бесполезны. Она хороший министр иностранных дел, но плохой министр внутренних дел (в широком смысле). Она отлично представляет Эстонию в Европе, но плохо представляет эстонцев в Эстонии.
Плохо ли это для Эстонии прямо сейчас? Главный вопрос, ответ на который мы получим не раньше 3 марта.