Новости Ида-Вирумаа
09.11.2022, 07:00

Учитель года, подвергшаяся резкой критике за речь на русском языке: „Пожар не тушат деньгами“

 
Елена Бочкова - лучший друг детей и победитель республиканского конкурса "Учитель года-2022"
Елена Бочкова - лучший друг детей и победитель республиканского конкурса "Учитель года-2022"
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Мы сидим у Елены на кухне, пьем кофе и видно, что разговор дается ей нелегко. Время от времени глаза учительницы наполняются слезами. „На самом деле я спокойная и выдержанная, не знаю, почему так разволновалась“, - c улыбкой пытается она оправдаться. Отвечаю, что все в порядке, что тема тяжелая, и чувства - это нормально. Тем более, что Елена абсолютно честна и искренна в беседе, и это понимаешь сразу.

Вам обидно? То, что ваша победа на конкурсе, весь ваш багаж как педагога сведен после вручения премии к тому, что вы, такая-сякая, произнесли речь на русском языке, показав „дурной пример“ коллегам?

Конечно, да. Вчера ты был хорош, сегодня - не нужен. Спасибо, до свидания. Но еще хуже то, что в материале от Postimees были такие слова как „Бочкова признается, что скорее уволится с работы, чем пойдет на языковой экзамен“. Я так не говорила. Это даже не то, о чем я думаю.

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