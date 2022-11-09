09.11.2022, 07:00
Учитель года, подвергшаяся резкой критике за речь на русском языке: „Пожар не тушат деньгами“
ФОТО: | Delfi Meedia
Мы сидим у Елены на кухне, пьем кофе и видно, что разговор дается ей нелегко. Время от времени глаза учительницы наполняются слезами. „На самом деле я спокойная и выдержанная, не знаю, почему так разволновалась“, - c улыбкой пытается она оправдаться. Отвечаю, что все в порядке, что тема тяжелая, и чувства - это нормально. Тем более, что Елена абсолютно честна и искренна в беседе, и это понимаешь сразу.