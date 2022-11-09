Учитель года, подвергшаяся резкой критике за речь на русском языке: „Пожар не тушат деньгами“

Конечно, да. Вчера ты был хорош, сегодня - не нужен. Спасибо, до свидания. Но еще хуже то, что в материале от Postimees были такие слова как „Бочкова признается, что скорее уволится с работы, чем пойдет на языковой экзамен“. Я так не говорила. Это даже не то, о чем я думаю.