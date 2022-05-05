ФОТО И ВИДЕО | Военные ВСУ — Delfi: "в ближайшее время будут тяжелые бои. Если мы не выстоим, Россия пойдет к вам"

”Здесь стреляют ежедневно. Такие приходы от них градами. Местное население, где они временно оккупировали, запугали. Местные, которые с нашей стороны, звонят туда. Им запретили выходить на улицу, можно только во дворе находиться. Если люди хотят переправиться на нашу сторону, то с них требуют деньги. Там у них есть свои расценки — 10 долларов. Там у местных позабирали телефоны. Хотите позвонить — 10 долларов, либо 500 грн. Мы видим, как они там передвигаются: у местных позабирали машины и нарисовали на них свои знаки ”Z”. Поступает информация, что иногда приезжают в богатые дачи, поместья и грабят их. Вывозят машинами технику. Ну смешно на самом деле”