RMK предлагает работу сборщикам сосновых шишек: предстоит собрать почти 100 000 литров!
RMK планирует пополнить запасы семян примерно 650 килограммами семян сосны. В этом году, однако, не будут собирать еловые шишки, так как они слишком сильно повреждены вредителями.
„У сосны был удовлетворительный год с точки зрения урожая шишек, поэтому планируется собрать 100 000 литров шишек – из них мы получим 650 килограммов семян“, – пояснил Эско Кринал, заведующий отделом питомникового и семенного хозяйства RMK. В свою очередь из семян можно вырастить около 65 миллионов сосен.
Сбор шишек производится с ноября до конца марта, когда под воздействием тепла и солнца чешуйки шишек раскрываются и семена разлетаются. RMK надеется собрать половину шишек в своих семенных питомниках, расположенных в разных частях Эстонии, а другую половину – на древостоях, пригодных для сбора шишек.
В этом году еловые шишки собирать не будут, т. к. поврежденные шишки не пригодны для сбора семян, по той же причине еловые шишки не собирали и в прошлом году.
В прошлом году было собрано 465 кг семян сосны, треть из которых – в семенных питомниках, а треть – на древостоях. Летом прошлого года RMK заготовил 70 кг семян повислой березы, а осенью было собрано 11 кг семян ольхи.
Запасов хватит на несколько лет
RMK использует собранные семена как в собственных питомниках, так и для продажи частным лицам. Всего в прошлом году было использовано 305 кг семян ели, 277 кг семян сосны, 94 кг семян повислой березы и 12 кг семян ольхи.
RMK, как хранитель государственного семенного фонда, в настоящее время имеет в запасе 2,8 тонны семян сосны и 5,4 тонны семян ели, а также 166 килограммов семян березы и 34 килограммов семян ольхи.
Принцип заключается в том, что RMK хранит семена ели в течение восьми лет, так как ели не дают шишек каждый год, и неизвестно, когда снова будет хороший с точки зрения урожая шишек год. Запаса семян сосны должно хватать на четыре года, березы и ольхи – на два года.
RMK предлагает работу сборщикам сосновых шишек
Шишки, пригодные для сбора семян, собирают в государственном лесу только на подходящих для этой цели лесосеках. В сборе шишек могут участвовать и частные лица, для чего со сборщиками шишек заключаются договоры. Работы организуют руководители питомников RMK в своих регионах: руководитель питомника Ийзаку в Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Ида-Вируском уездах; руководитель питомника Пурила в Рапласком, Ярваском и Вильяндском уездах; руководитель питомника Рейу в Пярнуском уезде; руководитель питомника Рулли в Валгаском и Тартуском уездах и руководитель питомника Ряпина в Пылваском и Выруском уездах. RMK не собирает семена хвойных растений в Харьюском, Ляэнеском уездах, а также на островах.