RMK предлагает работу сборщикам сосновых шишек: предстоит собрать почти 100 000 литров!

„У сосны был удовлетворительный год с точки зрения урожая шишек, поэтому планируется собрать 100 000 литров шишек – из них мы получим 650 килограммов семян“, – пояснил Эско Кринал, заведующий отделом питомникового и семенного хозяйства RMK. В свою очередь из семян можно вырастить около 65 миллионов сосен.

Сбор шишек производится с ноября до конца марта, когда под воздействием тепла и солнца чешуйки шишек раскрываются и семена разлетаются. RMK надеется собрать половину шишек в своих семенных питомниках, расположенных в разных частях Эстонии, а другую половину – на древостоях, пригодных для сбора шишек.

В этом году еловые шишки собирать не будут, т. к. поврежденные шишки не пригодны для сбора семян, по той же причине еловые шишки не собирали и в прошлом году.

В прошлом году было собрано 465 кг семян сосны, треть из которых – в семенных питомниках, а треть – на древостоях. Летом прошлого года RMK заготовил 70 кг семян повислой березы, а осенью было собрано 11 кг семян ольхи.

Запасов хватит на несколько лет

RMK использует собранные семена как в собственных питомниках, так и для продажи частным лицам. Всего в прошлом году было использовано 305 кг семян ели, 277 кг семян сосны, 94 кг семян повислой березы и 12 кг семян ольхи.

RMK, как хранитель государственного семенного фонда, в настоящее время имеет в запасе 2,8 тонны семян сосны и 5,4 тонны семян ели, а также 166 килограммов семян березы и 34 килограммов семян ольхи.

Принцип заключается в том, что RMK хранит семена ели в течение восьми лет, так как ели не дают шишек каждый год, и неизвестно, когда снова будет хороший с точки зрения урожая шишек год. Запаса семян сосны должно хватать на четыре года, березы и ольхи – на два года.

RMK предлагает работу сборщикам сосновых шишек