Водоросли на деревьях: чем может удивить зимний лес?
Часто в лесу среди привычных по расцветке деревьев можно повстречать знакомые берёзы, сосны или осины, на стволы которых кто-то словно брызнул красками кирпично-красного, зеленовато-жёлтого или голубовато-зелёного оттенков. Кажется, лес – это не место для граффити, тогда кто же этот художник, пытающийся изменить привычные расцветки деревьев?
А своих домашних художников у леса не счесть – это, например, грибы и ягоды, цветы и листья, да вот ещё одни пейзажисты – водоросли. В наших лесах именно зелёные водоросли и окрашивают стволы некоторых деревьев в цвета, например, красно-кирпичных оттенков.
Стоп-стоп, кажется, это предложение содержит в себе противоречия. Как же так: водоросли – но растут на деревьях, называются зелёные, а сами красного цвета? Однако, никаких противоречий здесь нет, ведь водорослей на земле огромное множество видов и расцветок, в том числе, бывают и, так называемые, наземные, растущие не в воде, а предпочитающие, например, стволы деревьев.
Вот такая зелёная водоросль трентеполия часто поселяется на осинах или берёзах.
Зелёные водоросли трентеполии на коре берёзы
И всё же странно – отчего всё же водоросль на осине называется зелёной, а окрашена тем не менее в красноватый цвет?
Действительно, обычно зеленые водоросли и окрашены в зелёный цвет. И понятно почему: ведь образ их питания – фотосинтез, в котором активно участвует зелёный хлорофилл.
Однако, хлорофилл имеется и в этих красноватых налётах трентеполии на коре, и здесь он тоже активно участвует в фотосинтезе, однако, зеленый пигмент в этой водоросли незаметен из-за обилия в её клетках каротиноидов с оранжевыми пигментами.
Особенно ярко эти цвета каротиноидов трентеполии выглядят на фоне белой коры берез.
Это можно объяснить на примере осеннего превращения зелёных листьев на деревьях в жёлтые, красные и оранжевые. В это время года в листьях перестаёт вырабатываться хлорофилл, который летом своей зеленью скрывал все эти яркие каротиноиды, тоже имеющиеся в листьях.
Здесь же всё наоборот: хлорофилл из зелёных водорослей никуда и не думал пропадать, но каротиноидов и других разноцветных масел в них образуется так много, что зелёного цвета уже и не видно. Этим водорослям оказалась нужна такая маскировка для того, чтобы защитить себя от интенсивного солнечного излучения и выжить в морозный период.
Кирпично-красная нитчатая водоросль трентеполия, часто окрашивающая стволы деревьев снизу доверху – это одна из самых распространённых зелёных водорослей, растущих на коре деревьев в наших лесах.
Трентеполия предпочитает расти, чаще всего, на берёзе, осине или тополе, но редко на сосне, причём появление её на сосне – это плохой признак, говорящий о щелочном загрязнении воздуха.
Под микроскопом клетки трентеполии похожи на намазанную на бутерброд икру форели – украшение праздничного стола.
При ещё большем увеличении можно различить нити водоросли, состоящие из округлых клеток трентеполии, наполненных оранжевыми маслами.
Другая распространённая зелёная водоросль, растущая на коре деревьев в наших лесах – это одноклеточный светло-зеленоватый плеврококк, образующий порошкообразные налеты в основном, в нижних частях стволов или пней и, как правило, чаще с северной стороны.
Часто ярко зелёный налёт плеврококка можно увидеть не только в лесу, но и, например, на поверхности деревянных строений: столбах, заборах, сараях.
Для того, чтобы убедиться в том, что перед нами именно водоросль плеврококк, а не малярная краска или ещё какая-нибудь субстанция неизвестного происхождения, поместим небольшую часть соскобленного со столба зелёного порошкообразного налёта под микроскоп. И перед нами откроется картинка, состоящая из отдельных клеток плеврококка, где многие из них объединены в группы из двух-, трёх- или четырёх клеток.
Зелёные водоросли, как и другие растения, тоже заняты благородным делом, поглощая углекислый газ и выделяя в атмосферу кислород.
Поэтому, гуляя по зимнему лесу, не стоит удивляться, думая: „Куда же это я зашёл и можно ли мне идти дальше? А вдруг впереди какой-то пограничный столб, отделяющий мир человека от лесного царства?“
А это просто краски природы – в данном случае, краски водорослей, украшающие зимний лес. Так что теперь, вооружённые знанием, можем смело идти дальше, не боясь оказаться нарушителями лесных границ.