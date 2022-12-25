Природоведение
25.12.2022, 20:29

Водоросли на деревьях: чем может удивить зимний лес?

 
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ФОТО: Oleg Tsymbarevich

Природовед Олег Цымбаревич рассказал в блоге RMK на RusDelfi рассказал о том, почему в зимнем лесу можно встретить разноцветные деревья и при чем здесь водоросли.

Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.

Часто в лесу среди привычных по расцветке деревьев можно повстречать знакомые берёзы, сосны или осины, на стволы которых кто-то словно брызнул красками кирпично-красного, зеленовато-жёлтого или голубовато-зелёного оттенков. Кажется, лес – это не место для граффити, тогда кто же этот художник, пытающийся изменить привычные расцветки деревьев?

А своих домашних художников у леса не счесть – это, например, грибы и ягоды, цветы и листья, да вот ещё одни пейзажисты – водоросли. В наших лесах именно зелёные водоросли и окрашивают стволы некоторых деревьев в цвета, например, красно-кирпичных оттенков.

Стоп-стоп, кажется, это предложение содержит в себе противоречия. Как же так: водоросли – но растут на деревьях, называются зелёные, а сами красного цвета? Однако, никаких противоречий здесь нет, ведь водорослей на земле огромное множество видов и расцветок, в том числе, бывают и, так называемые, наземные, растущие не в воде, а предпочитающие, например, стволы деревьев.

Вот такая зелёная водоросль трентеполия часто поселяется на осинах или берёзах.

Зелёные водоросли трентеполии на коре берёзы

И всё же странно – отчего всё же водоросль на осине называется зелёной, а окрашена тем не менее в красноватый цвет?

Действительно, обычно зеленые водоросли и окрашены в зелёный цвет. И понятно почему: ведь образ их питания – фотосинтез, в котором активно участвует зелёный хлорофилл.

Однако, хлорофилл имеется и в этих красноватых налётах трентеполии на коре, и здесь он тоже активно участвует в фотосинтезе, однако, зеленый пигмент в этой водоросли незаметен из-за обилия в её клетках каротиноидов с оранжевыми пигментами.

Особенно ярко эти цвета каротиноидов трентеполии выглядят на фоне белой коры берез.

Это можно объяснить на примере осеннего превращения зелёных листьев на деревьях в жёлтые, красные и оранжевые. В это время года в листьях перестаёт вырабатываться хлорофилл, который летом своей зеленью скрывал все эти яркие каротиноиды, тоже имеющиеся в листьях.

Здесь же всё наоборот: хлорофилл из зелёных водорослей никуда и не думал пропадать, но каротиноидов и других разноцветных масел в них образуется так много, что зелёного цвета уже и не видно. Этим водорослям оказалась нужна такая маскировка для того, чтобы защитить себя от интенсивного солнечного излучения и выжить в морозный период.

Кирпично-красная нитчатая водоросль трентеполия, часто окрашивающая стволы деревьев снизу доверху – это одна из самых распространённых зелёных водорослей, растущих на коре деревьев в наших лесах.

Трентеполия предпочитает расти, чаще всего, на берёзе, осине или тополе, но редко на сосне, причём появление её на сосне – это плохой признак, говорящий о щелочном загрязнении воздуха.

Зелёная водоросль трентеполия на коре берёзы при ближайшем рассмотрении выглядит порошкообразным налётом кирпично-красноватого цвета

Под микроскопом клетки трентеполии похожи на намазанную на бутерброд икру форели – украшение праздничного стола.

Россыпи водоросли трентеполии на берёзовой коре под микроскопом

При ещё большем увеличении можно различить нити водоросли, состоящие из округлых клеток трентеполии, наполненных оранжевыми маслами.

Зелёная нитчатая водоросль трентеполия (Trentepohlia umbrina) под микроскопом, по-эстонски – niitjas rohevetikas Trentepohlia. Диаметр одной округлой клетки трентеполии около 20 мкм (0,02 мм)

Другая распространённая зелёная водоросль, растущая на коре деревьев в наших лесах – это одноклеточный светло-зеленоватый плеврококк, образующий порошкообразные налеты в основном, в нижних частях стволов или пней и, как правило, чаще с северной стороны.

Зелёная водоросль плеврококк (Pleurococcus vulgaris), по-эстонски – niitjas rohevetikas Pleurokokk

Часто ярко зелёный налёт плеврококка можно увидеть не только в лесу, но и, например, на поверхности деревянных строений: столбах, заборах, сараях.

Зелёная водоросль плеврококк (Pleurococcus vulgaris) на деревянном столбе, по-эстонски – üherakuline rohevetikas Pleurokokk

Для того, чтобы убедиться в том, что перед нами именно водоросль плеврококк, а не малярная краска или ещё какая-нибудь субстанция неизвестного происхождения, поместим небольшую часть соскобленного со столба зелёного порошкообразного налёта под микроскоп. И перед нами откроется картинка, состоящая из отдельных клеток плеврококка, где многие из них объединены в группы из двух-, трёх- или четырёх клеток.

Зелёные водоросли, как и другие растения, тоже заняты благородным делом, поглощая углекислый газ и выделяя в атмосферу кислород.

Зелёная водоросль плеврококк под микроскопом

Поэтому, гуляя по зимнему лесу, не стоит удивляться, думая: „Куда же это я зашёл и можно ли мне идти дальше? А вдруг впереди какой-то пограничный столб, отделяющий мир человека от лесного царства?“

А это просто краски природы – в данном случае, краски водорослей, украшающие зимний лес. Так что теперь, вооружённые знанием, можем смело идти дальше, не боясь оказаться нарушителями лесных границ.

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