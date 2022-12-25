Водоросли на деревьях: чем может удивить зимний лес?

Часто в лесу среди привычных по расцветке деревьев можно повстречать знакомые берёзы, сосны или осины, на стволы которых кто-то словно брызнул красками кирпично-красного, зеленовато-жёлтого или голубовато-зелёного оттенков. Кажется, лес – это не место для граффити, тогда кто же этот художник, пытающийся изменить привычные расцветки деревьев?

А своих домашних художников у леса не счесть – это, например, грибы и ягоды, цветы и листья, да вот ещё одни пейзажисты – водоросли. В наших лесах именно зелёные водоросли и окрашивают стволы некоторых деревьев в цвета, например, красно-кирпичных оттенков.

Стоп-стоп, кажется, это предложение содержит в себе противоречия. Как же так: водоросли – но растут на деревьях, называются зелёные, а сами красного цвета? Однако, никаких противоречий здесь нет, ведь водорослей на земле огромное множество видов и расцветок, в том числе, бывают и, так называемые, наземные, растущие не в воде, а предпочитающие, например, стволы деревьев.

Вот такая зелёная водоросль трентеполия часто поселяется на осинах или берёзах.

Зелёные водоросли трентеполии на коре берёзы

И всё же странно – отчего всё же водоросль на осине называется зелёной, а окрашена тем не менее в красноватый цвет?

Действительно, обычно зеленые водоросли и окрашены в зелёный цвет. И понятно почему: ведь образ их питания – фотосинтез, в котором активно участвует зелёный хлорофилл.

Однако, хлорофилл имеется и в этих красноватых налётах трентеполии на коре, и здесь он тоже активно участвует в фотосинтезе, однако, зеленый пигмент в этой водоросли незаметен из-за обилия в её клетках каротиноидов с оранжевыми пигментами.

Особенно ярко эти цвета каротиноидов трентеполии выглядят на фоне белой коры берез.

Это можно объяснить на примере осеннего превращения зелёных листьев на деревьях в жёлтые, красные и оранжевые. В это время года в листьях перестаёт вырабатываться хлорофилл, который летом своей зеленью скрывал все эти яркие каротиноиды, тоже имеющиеся в листьях.