Новый глава RMK Микк Марран будет зарабатывать от 11 500 евро в месяц

Марран будет получать 11 500 евро в месяц. Вдобавок к этому он сможет также получать дополнительные выплаты за продуктивную работу, подтвердил председатель совета RMK Рандель Лянтс.

Для сравнения: в прошлом году государственным чиновником с самой высокой заработной платой был тогдашний глава Транспортного департамента Кайдо Падар, получавший 7500 евро в месяц. Примерно такую же сумму зарабатывают премьер-министр, президент и спикер Рийгикогу.

Совет RMK принял решение назначить Маррана главой правления с 1 ноября этого года по 31 октября 2027 года. На должность рассматривались кандидатуры 18 человек.