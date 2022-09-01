Новый глава RMK Микк Марран будет зарабатывать от 11 500 евро в месяц(86)
Приступающий 1 ноября к исполнению обязанностей главы Центра управления государственными лесами (RMK) экс-глава внешней разведки Микк Марран будет получать зарплату, которая в 6,5 раз превышает среднюю по Эстонии.
Марран будет получать 11 500 евро в месяц. Вдобавок к этому он сможет также получать дополнительные выплаты за продуктивную работу, подтвердил председатель совета RMK Рандель Лянтс.
Для сравнения: в прошлом году государственным чиновником с самой высокой заработной платой был тогдашний глава Транспортного департамента Кайдо Падар, получавший 7500 евро в месяц. Примерно такую же сумму зарабатывают премьер-министр, президент и спикер Рийгикогу.
Совет RMK принял решение назначить Маррана главой правления с 1 ноября этого года по 31 октября 2027 года. На должность рассматривались кандидатуры 18 человек.