Экономика
01.09.2022, 14:51

Новый глава RMK Микк Марран будет зарабатывать от 11 500 евро в месяц

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RMK uus juht hakkab teenima umbes 4000 eurot rohkem, kui president ja peaminister
RMK uus juht hakkab teenima umbes 4000 eurot rohkem, kui president ja peaminister
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Приступающий 1 ноября к исполнению обязанностей главы Центра управления государственными лесами (RMK) экс-глава внешней разведки Микк Марран будет получать зарплату, которая в 6,5 раз превышает среднюю по Эстонии.

Марран будет получать 11 500 евро в месяц. Вдобавок к этому он сможет также получать дополнительные выплаты за продуктивную работу, подтвердил председатель совета RMK Рандель Лянтс.

Для сравнения: в прошлом году государственным чиновником с самой высокой заработной платой был тогдашний глава Транспортного департамента Кайдо Падар, получавший 7500 евро в месяц. Примерно такую же сумму зарабатывают премьер-министр, президент и спикер Рийгикогу.

Совет RMK принял решение назначить Маррана главой правления с 1 ноября этого года по 31 октября 2027 года. На должность рассматривались кандидатуры 18 человек.

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