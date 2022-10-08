Защита мира и природы требует продуманных решений

Население планеты растет, а земельных угодий, способных прокормить и приютить человечество, не становится больше. Говоря о глобальных ресурсах, Майт Клаассен использует в качестве наглядного примера яблоко – красивое, круглое и условно немного похожее на нашу планету.

„Если бы это яблоко было земным шаром…“ – начинает Клаассен и продолжает: „…тогда сначала нужно убрать отсюда 70%. Большая часть планеты Земля находится под водой. Конечно, в воде есть рыба, другие морские животные и организмы, но с точки зрения площади поверхности этого очень мало. Теперь, когда у нас осталось всего 30% яблока, мы, в свою очередь, разрезаем его пополам, ведь половину площади суши занимают пустыни, ледники и горы, где нельзя возделывать землю. Оставшиеся 15% – это все, на что может рассчитывать население Земли. К ним относятся поля и пастбища, леса и тропики. Из них 11% – пахотные земли и 10% – пастбища“.

Рассматривая вместо большой планеты-яблока небольшой участок суши, он обращает внимание на то, что хотя у нас нет ни пустынь, ни гор, большая часть суши Эстонии очень влажная, а карта типов почв выглядит как лоскутное одеяло – столько разных типов почвы.

„Опять же, проводя аналогию с яблоком, теперь нужно начинать осторожно чистить кожуру. Слой почвы обычно считается толщиной в метр, но наиболее богатая углеродом и питательными веществами часть почвы – это верхние 20 см. Это почва, которая нас кормит“, – говорит Майт Клаассен.

Одним словом, это главный ресурс, крайне ограниченный по площади и объему, который должен обеспечить выживание человечества. Размышляя об этом с такой точки зрения, ни у кого вероятно не возникнет вопроса, зачем нужна защита окружающей среды.

Жизненный цикл леса схож с человеческим