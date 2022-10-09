Бизнесмен выжал из RMK миллион евро, но не видит в этом своей вины: „Мы живем в банановой республике, где закон не распространяется на простых людей“

Весна 2016 года. Пярнуский уезд. Центр управления государственными лесами (RMK) планирует восстановить часть лесных дорог для вывоза древесины. Необходимо привести в порядок около 30 километров дорог, тысячи гектаров леса ждут, чтобы к ним было легко добираться.

Как и предписывают правила, для поиска подрядчика проводится несколько государственных конкурсов. Но несмотря на то, что заинтересованных компаний много, несколько договоров ложатся на стол почти никому не известного человека.

RMK нарадоваться не может: возглавляемая предпринимателем из Пайкузе Тармо Киллингом фирма Tarmoprojekt, занимающаяся грунтовыми и дорожными работами, обещает выполнить проект по значительно более низкой цене, чем конкуренты.

Поначалу все идет гладко. Машины грохочут на стройплощадках, а RMK переводит деньги на счет компании в соответствии с графиком. За несколько месяцев на счету Tarmoprojekt оказывается около 1,2 миллиона евро.

Но вдруг начинают происходить странные вещи.