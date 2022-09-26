Реабилитация природой: дети военных беженцев ходили в походы по лесным тропам Эстонии

„Во время летних походов мы увидели, что люди, приехавшие из Украины, проявляют большой интерес к природе Эстонии и ее сохранению“, – говорит Анни Райе, руководитель проекта природных походов. Она добавляет: „Поездки получили много похвалы, и что самое замечательное, они вызвали интерес и смелость у военных беженцев к самостоятельному исследованию различных природных троп. Самое интересное для украинцев – это наши болота, поскольку у них в стране нет такой природной среды“.

„RMK предоставляет информацию на украинском языке о возможностях передвижения на природе, чтобы украинцы чувствовали себя в Эстонии как дома и имели больше возможностей познакомиться с Эстонией и ее природой“, – сказал член правления RMK Кристьян Тыниссон.

Цель походов – познакомить украинских детей и молодежь с природой Эстонии, ее сохранением и способствовать освоению более простого экологического лексикона на основе принципов языкового погружения. Отзывы о походах до сих пор были очень положительными, и есть большой интерес к будущим походам на природу. Поскольку многие дети и молодежь из числа украинских военных беженцев вели преимущественно городской образ жизни, для большинства из них такой поход стал первым опытом прогулок по лесу, изучения природы и даже поедания лесных ягод.

Осенью организуются походы для украинских классов и учебных групп в сотрудничестве с RMK, который предлагает специальную программу на украинском и русском языках в посетительских центрах в Аэгвийду и Виймси. Проект реализуется KIK и Министерством окружающей среды совместно с RMK и частными партнерами с целью ознакомления с природой Эстонии наряду с изучением языка и инклюзивными программами.