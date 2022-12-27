Правда ли, что солдат ВСУ убил жену и детей из-за батута в цветах флага России?
Недавно российские СМИ писали, что контуженный украинский военный из Тернополя зарезал свою жену и двоих маленьких детей из-за цветов надувного батута. Мы проверили достоверность таких сообщений.
Новость об этом тройном убийстве начала распространяться по Сети 10 декабря 2022 года. Согласно интернет-публикациям, солдат Вооружённых сил Украины по имени Борис Пилипенко (иногда Пилепенко) 14 ноября во время боевых действий получил контузию головного мозга и после реабилитации вернулся в родной город Тернополь, где ножом зарезал жену и двоих детей. Поводом якобы послужил детский надувной батут в цветах российского триколора — боец подумал, что дома произошла измена родине, и впал в бешенство от вида вражеского флага. Также сообщается, что семья украинца получила этот батут в качестве гуманитарной помощи для детей из Франции и что полиция Тернополя завела уголовное дело по статье убийство. Такие публикации встречаются на сайтах „Общественной службы новостей», телеканала „Рен-ТВ», „Федерального агентства новостей», „Правда.ру», „Русская семёрка» и других новостных ресурсах.
В Telegram-каналах и соцсетях этот сюжет часто иллюстрируют скриншотом новости с украинского сайта ТСН, тем самым демонстрируя, что об этом событии якобы писали и украинские СМИ. На изображении показано фото бело-сине-красного батута, на котором как будто бы замазаны следы крови. В Telegram наиболее разошлись записи следующих каналов: „Прямой эфир» (606 000 просмотров), „Ne.Сахар» (191 000), „Украина.ру» (191 000), „Армия 18+» (184 000), „Пуля» (169 000), „Первый народный» (157 000), „Анастасия Кашеварова» (153 000), „Шейх Тамир» (141 000), „Сигнал» (128 000, уже удалено), „Осташко! Важное» (113 000), „Спецоперация Z» (92 000), „Кипяточек» (73 000) и „Голос Мордора» (68 000). Встречаются подобные посты во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут), Twitter (тут и тут) и „Дзене».
Отметим, что в большинстве публикаций говорится, что полиция нашла три трупа, однако есть ресурсы, согласно которым убитых было четверо: Пилипенко якобы покончил с собой вскоре после расправы над членами семьи.
Согласно вирусному скриншоту, новость об убийстве в Тернополе появилась 7 декабря в 10:14 на сайте „Телевизионной службы новостей“ под заголовком (переведено с украинского языка) „Зарезал жену и двоих детей за надувной батут. Что известно об убийстве семьи в Тернополе“. При этом в оригинале использовано слово „двоїх“, хотя, согласно правилам украинского языка, должно быть написано „двох“. Кроме того, в лиде не обособлен деепричастный оборот „повернувшись додому“, а в конце предложения не стоит точка. Можно предположить, что это опечатки, но кажется маловероятным, что такое количество ошибок могло появиться в двух предложениях и со временем их никто не исправил (на момент создания скриншота было почти 8000 просмотров).
Согласно распространяемому изображению, текст на сайте разместила редактор Оксана Зинченко, однако под её именем такого материала мы не нашли. Поиск по сайту ТСН также не помог нам найти такую новостную заметку и от других авторов. В целом мы не смогли обнаружить упоминания этой истории о батуте в Сети с 7 до 10 декабря. При этом ни в одной публикации со скриншотом нет ссылки на материал ТСН, соответственно, проверить наличие этого материала в кэше Google или интернет-архиве тоже не представляется возможным.
На скриншоте видно, что на фото батута наложена эмблема Национальной полиции Украины. Наши коллеги с сайта StopFake обратились в пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, где журналистам рассказали, что такого или подобного происшествия за последнее время в городе не было, соответственно, полиция не выкладывала фотографию окровавленного батута.
Кроме того, авторы StopFake нашли другую новость, размещённую Оксаной Зинченко на сайте ТСН 7 декабря в 10:14, и предположили, что эта публикация могла стать основой для создания поддельного скриншота. Тот материал посвящён российским ракетным ударам по Запорожской области. Помимо имени автора, даты и времени публикации, также совпадают время чтения текста, количество картинок и рубрика в главном меню сайта («Война“).
Однако, если внимательно сравнивать вирусный скриншот и наш, можно заметить, что на вирусном выше заголовка указана совсем другая рубрика — „Украина“, хотя там тоже должна быть указана рубрика „Война“.
Также мы проанализировали шрифты и пришли к выводу, что шрифт на вирусном изображении отличается от того, что используется на сайте ТСН. Это наиболее заметно по буквам „а“, „у“, „б“ и „з“.
Судя по всему, на фото из поддельного скриншота запечатлён надувной манеж-батут от фирмы Intex. Однако в Сети нам не удалось найти батут в бело-сине-красной расцветке, поскольку на оригинальном продукте вместо белого цвета жёлтый. Также существует мини-версия этого батута, но цвета на нём отличаются ещё больше.
Наиболее раннюю публикацию об убийстве из-за батута мы обнаружили в Telegram благодаря поиску по ключевым словам в сервисе TGStat. Она появилась в канале „Россия» (27 000 просмотров) 10 декабря в 10:53 по московскому времени.
В заключение добавим, что рассматриваемую нами новость назвали фейком даже в пророссийском Telegram-канале „Минправды“, который позиционирует себя как фактчекинговый проект, но при этом нарушает все основные принципы Международной сети фактчекинга (International Fact-Checking Network): опровержения там публикуют анонимные авторы, которые не предоставляют читателям ссылки на источники, не описывают свою методологию, источники финансирования и политику внесения исправлений, а также открыто поддерживают одну из сторон конфликта.
По мнению авторов „Минправды“, вброс фейка об убийстве в Тернополе совершил Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) с целью дискредитации российских источников информации. Никаких доказательств при этом предоставлено не было. Это не первый раз, когда в пророссийских каналах ответственность за появление и распространение фейков в Рунете возлагают на украинские спецслужбы. Например, так уже было во время распространения фальшивого скриншота твита Илона Маска, в котором он якобы матерно послал Верховную раду Украины, и изображения билета московского метро с надписью о ядерной войне.
Итог: Фейк