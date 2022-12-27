Правда ли, что солдат ВСУ убил жену и детей из-за батута в цветах флага России?

Согласно вирусному скриншоту, новость об убийстве в Тернополе появилась 7 декабря в 10:14 на сайте „Телевизионной службы новостей“ под заголовком (переведено с украинского языка) „Зарезал жену и двоих детей за надувной батут. Что известно об убийстве семьи в Тернополе“. При этом в оригинале использовано слово „двоїх“, хотя, согласно правилам украинского языка, должно быть написано „двох“. Кроме того, в лиде не обособлен деепричастный оборот „повернувшись додому“, а в конце предложения не стоит точка. Можно предположить, что это опечатки, но кажется маловероятным, что такое количество ошибок могло появиться в двух предложениях и со временем их никто не исправил (на момент создания скриншота было почти 8000 просмотров).

Согласно распространяемому изображению, текст на сайте разместила редактор Оксана Зинченко, однако под её именем такого материала мы не нашли. Поиск по сайту ТСН также не помог нам найти такую новостную заметку и от других авторов. В целом мы не смогли обнаружить упоминания этой истории о батуте в Сети с 7 до 10 декабря. При этом ни в одной публикации со скриншотом нет ссылки на материал ТСН, соответственно, проверить наличие этого материала в кэше Google или интернет-архиве тоже не представляется возможным.

На скриншоте видно, что на фото батута наложена эмблема Национальной полиции Украины. Наши коллеги с сайта StopFake обратились в пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, где журналистам рассказали, что такого или подобного происшествия за последнее время в городе не было, соответственно, полиция не выкладывала фотографию окровавленного батута.

Кроме того, авторы StopFake нашли другую новость, размещённую Оксаной Зинченко на сайте ТСН 7 декабря в 10:14, и предположили, что эта публикация могла стать основой для создания поддельного скриншота. Тот материал посвящён российским ракетным ударам по Запорожской области. Помимо имени автора, даты и времени публикации, также совпадают время чтения текста, количество картинок и рубрика в главном меню сайта («Война“).

Однако, если внимательно сравнивать вирусный скриншот и наш, можно заметить, что на вирусном выше заголовка указана совсем другая рубрика — „Украина“, хотя там тоже должна быть указана рубрика „Война“.

Также мы проанализировали шрифты и пришли к выводу, что шрифт на вирусном изображении отличается от того, что используется на сайте ТСН. Это наиболее заметно по буквам „а“, „у“, „б“ и „з“.