Правда ли, что премьер-министр Польши возложил цветы к памятнику Бандере и назвал его другом польского народа?
В соцсетях разошлось фото Матеуша Моравецкого, который якобы отдал дань уважения Степану Бандере, возложив цветы к его памятнику и назвав его другом Польши. Мы проверили достоверность этого снимка и цитаты польского политика.
В конце ноября 2022 года в Telegram-каналах распространили фотографию, на которой запечатлены двое мужчин, преклонивших головы возле памятника Степану Бандере — одному из главных идеологов украинского национализма. На рукаве одного из людей размещён флаг Польши, а к монументу приложен венок в цветах украинского флага. Согласно многочисленным публикациям, на фото показан польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время его поездки в Киев. Кроме того, вместе со снимком расходится и якобы его цитата: „В наших сердцах навсегда останется память об этом великом воине. Бандера всегда был большим другом польского народа“.
Посты с этим фото и цитатой можно встретить в следующих каналах: „Сигнал» (114 000 просмотров), Putin TG Team (87 000), „Кипяточек» (77 000), Tarik Nezalejko (70 000), „Ne.Сахар» (55 000, удалено), „Tynu40k Goblina (oper.ru)» (37 000, удалено), „Кучера» (35 000), „Гаспарян» (33 000, удалено), „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000). Подобные публикации размещены во „ВКонтакте“ — в пабликах (примеры тут, тут и тут) и на личных страницах пользователей соцсети (тут, тут и тут), а также в Twitter (тут, тут и тут) и на сайтах некоторых СМИ (тут и тут).
Иногда в постах утверждается, что на фото запечатлён не Моравецкий, а „другой польский функционер“.
Матеуш Моравецкий действительно приезжал в Киев: его визит состоялся 26 ноября, когда в Украине отмечали ежегодный День памяти жертв Голодомора (четвёртая суббота ноября). О поездке польского премьера писали и российские СМИ, при этом указывая, что одним из первых пунктов программы визита министра стало возложение цветов к памятнику жертвам массового голода 1932–1933 годов на территории Украины. В декабре 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа, во время которого погибли несколько миллионов человек.
Фото непосредственно возле мемориала можно найти как на сайтах зарубежных СМИ, так и в официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Польши. Кроме того, имеется и видеозапись процесса возложения цветов. На снимках видно, что Моравецкий побывал у Памятного знака жертвам Голодомора, который расположен на Михайловской площади в Киеве.
Что касается вирусного фото, то оно было изменено в графическом редакторе. Это видно хотя бы по сильно размытым контурам фигур людей. Кроме того, мы нашли исходное неотредактированное фото Моравецкого с его спутником (личность мы не установили) в той же одежде и в тех же позах, что и на вирусном снимке. Для создания фейка их отзеркалили и вырезали из оригинального изображения. Ниже приводим сравнение части настоящей фотографии с подделкой.
Мы загрузили сфальсифицированный снимок в сервис для поиска изображений TinEye и обнаружили, что интересующий нас памятник Степану Бандере расположен не в Киеве, а в селе Козовка в Тернопольской области Украины. Расстояние от этого населённого пункта до украинской столицы составляет более 400 км. Оригинальное фото монумента с того же ракурса и с тем же венком, что на фотографии с якобы Моравецким, выложено в „Википедии“ как минимум ещё в 2011 году. Также на сайте указано, что автор сделал снимок в 2009 году.
Ниже приводим сравнение части фотографии из „Википедии“ с вирусным изображением.
Слова Моравецкого о том, что „Бандера всегда был большим другом польского народа“, нам не удалось найти в авторитетных СМИ и официальных аккаунтах премьера в соцсетях. Наши коллеги из изданий Correctiv и Konkret 24 тоже не обнаружили никаких доказательств того, что Моравецкий когда-либо произносил нечто подобное.
Во всех найденных нами публикациях на поддельном фото наложена полупрозрачная надпись со ссылкой t.me/waltp38. Waltp38 — это юзернейм Telegram-канала „Ненасытный гардемарин“ (3900 подписчиков). Публикация с фото Моравецкого у памятника Бандере и с соответствующей цитатой появилась там 26 ноября в 16:08 по московскому времени. Ранее „Проверено“ уже писало об этом канале, когда он стал первоисточником отфотошопленного снимка с Владимиром Зеленским и якобы его автобиографической книгой под названием „Моя борьба“. Судя по постам в „Ненасытном гардемарине“, автор занимает пророссийскую позицию и регулярно публикует фотомонтажи, высмеивающие украинских и западных политиков. При этом описание канала гласит: „Все совпадения случайны! Всё, что здесь написано, лишь моё оценочное суждение!“
Таким образом, исходное изображение представляет собой монтаж двух разных фотографий. Премьер Польши не возлагал цветы к памятнику Степану Бандере и не произносил разошедшуюся по соцсетям цитату о том, что Бандера — „друг польского народа“. Первоисточник сфабрикованных фото и цитаты — Telegram-канал сатирической направленности.
Итог: Сатирические новости