Правда ли, что премьер-министр Польши возложил цветы к памятнику Бандере и назвал его другом польского народа?

Фото непосредственно возле мемориала можно найти как на сайтах зарубежных СМИ, так и в официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Польши. Кроме того, имеется и видеозапись процесса возложения цветов. На снимках видно, что Моравецкий побывал у Памятного знака жертвам Голодомора, который расположен на Михайловской площади в Киеве.

Матеуш Моравецкий действительно приезжал в Киев: его визит состоялся 26 ноября, когда в Украине отмечали ежегодный День памяти жертв Голодомора ( четвёртая суббота ноября). О поездке польского премьера писали и российские СМИ, при этом указывая, что одним из первых пунктов программы визита министра стало возложение цветов к памятнику жертвам массового голода 1932–1933 годов на территории Украины. В декабре 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа, во время которого погибли несколько миллионов человек.

Что касается вирусного фото, то оно было изменено в графическом редакторе. Это видно хотя бы по сильно размытым контурам фигур людей. Кроме того, мы нашли исходное неотредактированное фото Моравецкого с его спутником (личность мы не установили) в той же одежде и в тех же позах, что и на вирусном снимке. Для создания фейка их отзеркалили и вырезали из оригинального изображения. Ниже приводим сравнение части настоящей фотографии с подделкой.

Мы загрузили сфальсифицированный снимок в сервис для поиска изображений TinEye и обнаружили, что интересующий нас памятник Степану Бандере расположен не в Киеве, а в селе Козовка в Тернопольской области Украины. Расстояние от этого населённого пункта до украинской столицы составляет более 400 км. Оригинальное фото монумента с того же ракурса и с тем же венком, что на фотографии с якобы Моравецким, выложено в „Википедии“ как минимум ещё в 2011 году. Также на сайте указано, что автор сделал снимок в 2009 году.

Ниже приводим сравнение части фотографии из „Википедии“ с вирусным изображением.

Слова Моравецкого о том, что „Бандера всегда был большим другом польского народа“, нам не удалось найти в авторитетных СМИ и официальных аккаунтах премьера в соцсетях. Наши коллеги из изданий Correctiv и Konkret 24 тоже не обнаружили никаких доказательств того, что Моравецкий когда-либо произносил нечто подобное.

Во всех найденных нами публикациях на поддельном фото наложена полупрозрачная надпись со ссылкой t.me/waltp38. Waltp38 — это юзернейм Telegram-канала „Ненасытный гардемарин“ (3900 подписчиков). Публикация с фото Моравецкого у памятника Бандере и с соответствующей цитатой появилась там 26 ноября в 16:08 по московскому времени. Ранее „Проверено“ уже писало об этом канале, когда он стал первоисточником отфотошопленного снимка с Владимиром Зеленским и якобы его автобиографической книгой под названием „Моя борьба“. Судя по постам в „Ненасытном гардемарине“, автор занимает пророссийскую позицию и регулярно публикует фотомонтажи, высмеивающие украинских и западных политиков. При этом описание канала гласит: „Все совпадения случайны! Всё, что здесь написано, лишь моё оценочное суждение!“

Таким образом, исходное изображение представляет собой монтаж двух разных фотографий. Премьер Польши не возлагал цветы к памятнику Степану Бандере и не произносил разошедшуюся по соцсетям цитату о том, что Бандера — „друг польского народа“. Первоисточник сфабрикованных фото и цитаты — Telegram-канал сатирической направленности.