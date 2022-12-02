Правда ли, что на фотографиях изображены украинки, участвующие в съёмке фейка о жертвах боевых действий?

На двух из четырёх фотографий запечатлён процесс нанесения грима на тело некой девушки в белой футболке и джинсах, ещё на одном снимке она позирует вместе с девушкой, которая наносила грим, на четвёртом изображении „жертва“ уже лежит на земле в окружении то ли врачей, то ли военных. Коллаж обрёл большую популярность в Telegram, где его публиковали с подписями вроде „Фотографии с телефона сотрудницы украинского ЦИПсО. Вот так украинские боевики готовят свои фейки“ и „“Жертвы“ российской агрессии“. 21 и 22 ноября 2022 года подобные посты появились, в частности, в каналах Voblya (1,3 млн подписчиков на момент написания этого разбора), „Наблюдатель????» (1,11 млн), „Федерация» (806 000), „С места события» (768 000), „Что произошло?» (584 000), „Russia??Live» (533 000), „Кипяточек» (389 000), „Новости.РФ» (354 000), „Россия 2.0» (271 000) и „Украина.ру» (185 000). С аналогичными подписями эти четыре снимка размещали также пользователи Facebook, Twitter, „ВКонтакте», LiveJournal и других соцсетей.

Авторы многочисленных постов в соцсетях утверждают, что источник фотографий — телефон сотрудницы Центра информационно-психологических операций (российские государственные и провластные СМИ регулярно обвиняют это подразделение ВСУ в запугивании и „воздействии на сознание“ россиян, а также распространении дезинформации и пропаганды). При этом нам не удалось найти какие-либо публикации, в которых рассказывалось бы, например, о том, как зовут эту сотрудницу, где и когда были сделаны снимки и как они оказались в открытом доступе. Не сообщали об этих фотографиях и сколько-нибудь крупные СМИ (ни российские, ни украинские, ни мировые).