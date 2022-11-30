Правда ли в украинских школьных учебниках говорится, что украинский язык пришёл с планеты Венера?
В ноябре во время посещения выставки в Манеже Владимиру Путину сообщили, что в украинских школьных учебниках есть утверждение об инопланетном происхождении украинского языка — будто он пришёл с Венеры. Мы решили проверить, правда ли в учебниках есть такая теория.
4 ноября Владимиру Путину в выставочном зале Манеже показывали стенд с выдержками из украинских учебников. Демонстрацию стенда сопровождал своими комментариями шеф-редактор проекта „Россия — моя история“ Александр Мясников. На видео, которое затем распространил телеканал „Звезда“, приведён полностью этот фрагмент беседы. „Вот эти учебники меня просто потрясли, когда я узнал, что язык — с Венеры“, — делится с Путиным своими открытиями Мясников. Путин усмехнулся и переспросил: „Язык с Венеры?“ Мясников подтвердил: „Да, язык с Венеры. Я думал, что это анекдот“. Позже этот эпизод пересказали многие издания, например „Независимая газета» и „Газета.ru».
Выдержка из украинской книги о внеземном происхождении украинского языка ходит по соцсетям давно. Этот фрагмент можно встретить в LiveJournal начиная с 2003 года, повторяется он и в записях от 2009 и 2016 годов. Везде он приводится в неизменном виде: „В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык „сансар“, занесенный на нашу планету с Венеры. Не об украинском ли языке идёт речь?“ Также упоминается и цитата украинского журналиста Григория Кваснюка: „А вы знаете, что украинский язык привнесён с Венеры? Не знаете, нет? С Венеры! Это доказали украинские учёные. И в учебниках написано об этом“. Есть даже видео, где Кваснюк произносит эти слова. Впрочем, если изучить биографию Кваснюка и посмотреть видео внимательно, то очевидно, что он не защищал эту версию, а издевался над ней.
В этой книге рассказывается о происхождении Украины, украинского народа и языка. В ней изложено множество удивительных и совершенно антинаучных теорий: об праарийском происхождении украинцев и об истории языка, насчитывающей сотни тысяч лет. Астрология в ней рассматривается как действенный инструмент научного исследования, этногенез смешан с даосизмом. Автор приводит теорию о наличии силового поля, которое делает Украину центром обитаемой Вселенной.
Книга „Феномен Украины“ переиздавалась несколько раз, и её можно купить в украинских онлайн-магазинах. Но школьным учебником она никогда не была, а в существующих пособиях не удалось найти цитат из неё. Вероятнее всего, утверждение „в учебниках написано об этом“ принадлежит всё тому же Кваснюку.
Фрагмент, цитируемый в блогах и пересказанный Владимиру Путину, в книге действительно есть. В издании 2008 года его можно найти на 65-й странице:
В переводе на русский язык это значит следующее: „По данным, приведённым в древней книге „Дзян“ (то есть „Знание“), в основе санскрита лежит некий загадочный язык „сансар“, принесённый на нашу планету с Венеры. Не про украинский ли язык идёт речь? Но это уже из области мифологии и фантастики. А вот анализ живого современного языка даёт полностью реальные и не подлежащие сомнению знания“.
Здесь излишне комментировать подлинность книги „Дзян“, которую впервые упомянула в 1888 году в своём труде „Тайная доктрина» теософ и оккультист Елена Блаватская, а также рассматривать дальнейшие лингвистические теории Братко-Кутынского. По приведённому фрагменту очевидно, что даже автор антинаучной книги не рассматривает инопланетную теорию происхождения украинского языка всерьёз, подчёркивая, что это „из области мифологии и фантастики“. А в блогах цитату из книги приводят в урезанном виде. Таким образом, фразе был придан вид утверждения, каковым она в оригинале не является. То есть заявление „Некоторые учёные считают, что санскрит произошёл от украинского языка“ было бы правдивым примерно настолько же, насколько правдиво утверждение „Некоторые российские учёные считают, что Ярослав Мудрый, Иван Калита и Хан Батый — это один и тот же человек“. А именно такая теория есть в популярной, но лженаучной новой хронологии академика Анатолия Фоменко. Но наличие серьёзной „венерианской“ теории, да ещё и в украинских учебниках — не что иное, как фейк.
Таким образом, в диалоге между Путиным и Мясниковым есть сразу несколько ложных утверждений. Во-первых, фраза о внеземном происхождении украинского языка взята не из учебника, а из одной конкретной книги. Во-вторых, сама фраза обрезана и вырвана из контекста, что меняет её смысл на противоположный.
Итог: Фейк