Правда ли в украинских школьных учебниках говорится, что украинский язык пришёл с планеты Венера?

4 ноября Владимиру Путину в выставочном зале Манеже показывали стенд с выдержками из украинских учебников. Демонстрацию стенда сопровождал своими комментариями шеф-редактор проекта „Россия — моя история“ Александр Мясников. На видео, которое затем распространил телеканал „Звезда“, приведён полностью этот фрагмент беседы. „Вот эти учебники меня просто потрясли, когда я узнал, что язык — с Венеры“, — делится с Путиным своими открытиями Мясников. Путин усмехнулся и переспросил: „Язык с Венеры?“ Мясников подтвердил: „Да, язык с Венеры. Я думал, что это анекдот“. Позже этот эпизод пересказали многие издания, например „Независимая газета» и „Газета.ru».

Выдержка из украинской книги о внеземном происхождении украинского языка ходит по соцсетям давно. Этот фрагмент можно встретить в LiveJournal начиная с 2003 года, повторяется он и в записях от 2009 и 2016 годов. Везде он приводится в неизменном виде: „В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык „сансар“, занесенный на нашу планету с Венеры. Не об украинском ли языке идёт речь?“ Также упоминается и цитата украинского журналиста Григория Кваснюка: „А вы знаете, что украинский язык привнесён с Венеры? Не знаете, нет? С Венеры! Это доказали украинские учёные. И в учебниках написано об этом“. Есть даже видео, где Кваснюк произносит эти слова. Впрочем, если изучить биографию Кваснюка и посмотреть видео внимательно, то очевидно, что он не защищал эту версию, а издевался над ней.

В этой книге рассказывается о происхождении Украины, украинского народа и языка. В ней изложено множество удивительных и совершенно антинаучных теорий: об праарийском происхождении украинцев и об истории языка, насчитывающей сотни тысяч лет. Астрология в ней рассматривается как действенный инструмент научного исследования, этногенез смешан с даосизмом. Автор приводит теорию о наличии силового поля, которое делает Украину центром обитаемой Вселенной.